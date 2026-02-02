Juegan Keylor Navas y Carrasquilla: a qué hora y dónde ver a Pumas vs. San Diego por la Copa de Campeones Concacaf

Este martes, el Pumas UNAM de Keylor Navas y Adalberto Carraquilla iniciará su camino en la Copa de Campeones de la Concacaf frente a San Diego FC, la franquicia emergente de la MLS —se fundó hace dos años— que cuenta con un compatriota del volante panameño en sus filas: el experimentado Aníbal Godoy.

Por este motivo, se trata de una serie inédita en la historia del torneo más importante a nivel clubes de la región, que los Universitarios conquistaron durante su era dorada en 1980, 1982 y 1989.

¿A qué hora juega Pumas vs. San Diego por la Concachampions 2026?

Pumas visitará a San Diego este martes 3 de febrero, a las 9:00 p.m. de CDMX, Costa Rica y el resto de Centroamérica (10:00 de Panamá y ET de Estados Unidos). La cita será en el Snapdragon Stadium de California.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Pumas vs. San Diego?

Para ver la ida de la primera ronda de la Concachampions en terriotorio centroamericano deberá sucribirse al servicio de streaming Disney+ o sintonizar ESPN.

¿Cómo ver a Pumas vs. San Diego en USA y México?

En México, el encuentro no irá por TV abierta: lo transmitirá FOX. Y en Estados Unidos lo pasará la plataforma Fubo, además de Fox Sports, TUDN y ViX.

¿Cómo llega Pumas?

Los pupilos de Efraín Juárez vienen de levantar cabeza en la Liga MX este fin de semana, al arrollar 4-0 a Santos Laguna con un golazo de “Coco” Carrasquilla y otra soberbia actuación de Keylor Navas bajo los tres palos. De esta forma, treparon al cuarto lugar del Clausura 2026, con 9 puntos, dejando atrás el dubitativo arranque y manteniendo su invicto en cuatro fechas.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega San Diego?

A diferencia de su rival, los dirigidos por Mikey Varas se encuentran en plena pretemporada. En días marcados también por el cinflicto que derivó en la salida de Hirving “Chucky” Lozano, empataron 2-2 con Tijuana y 1-1 ante San José Earthquakes en los amistosos con miras al arranque de la MLS. En la pasada campaña, recordemos, se quedaron a las puertas de pelear el título con Inter Miami.