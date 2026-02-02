“Impresionante”: DT del América menciona a jugadores de Olimpia que son de cuidado y el detalle que le sorprendió en Honduras

El entrenador del América André Jardine ya comienza a vivir el juego de ida ante Olimpia por la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de Concacaf y analizó completamente el escenario que encarará ante la localía del club hondureño.

Jardine destacó la fortaleza de Olimpia cuando es local y la capacidad física de Jorge Benguché y Jerry Bengtson, quienes se estiman sea dupla en la delantera ante el América.

También el entrenador dijo sentirse sorprendido ante el estado de la cancha del estadio “Chelato” Uclés y estimó que será una fiesta con la presencia de la afición de Olimpia.

Jardine dejó claro que posee máximo respeto por Olimpia, ya que en juegos eliminatorios es cuando los equipos sacan su máximo esfuerzo para avanzar a la siguiente etapa del torneo internacional.

Palabras del André Jardine

El análisis a Olimpia

“Analizamos a profundidad a todos los rivales y los respetamos mucho, más en juegos de eliminatoria donde se juega un pase a una etapa siguiente, son partidos distintos, estos partidos de ida y vuelta hay que entender el partido cuando juegas en cancha rival. Aquí van a sentir más confianza, se van a sentir más fuertes. Tienen un buen equipo, los estudiamos al mínimo detalle, es una eliminatoria dura, pareja y muy competido. Tiene todo para ser muy buenos partidos”.

La localía de Olimpia

“Sabemos de la fuerza que tiene Olimpia en su país y cuando llegan estas competencias internacionales los equipos multiplican sus fuerzas con máxima motivación. Respeto máximo a Olimpia y a nuestros objetivos”.

Le sorprendió el estadio

“El estadio está muy conforme, con las condiciones que pensamos, un buen pasto que te permite jugar. Es el primer cuidado que los equipos deben tener, ofrecer una cancha en la que exijamos un buen fútbol”.

“Es un lindo escenario que debe estar completamente lleno. Una fiesta en el fútbol, mañana vamos a poder disfrutar de estar presentes en un gran espectáculo”.

Los delanteros de Olimpia

“Olimpia tiene muchas virtudes, el cuerpo técnico está consciente. Los jugadores entre hoy y mañana verán vídeos, presentamos fortalezas y debilidades (de Olimpia) y presentamos un partido donde tienen que superarlo y a partir de ese objetivo debes neutralizar los jugadores. Olimpia tiene dos delanteros con mucha fuerza con una capacidad física impresionante, por ahí ya empiezan los cuidados que se deben tener”.