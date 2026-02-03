Es tendencia:
“Estaban arreglados”: Desde Argentina revelan detalles del amistoso que Honduras rechazó previo al Mundial 2026

El periodista argentino Gastón Edul precisó lo que ocurrió en el amistoso que Honduras tenía arreglado con el campeón del mundo.

José Rodas

José Rodas

La Selección de Honduras rechazó jugar ante Argentina previo al Mundial United 2026.
Todo estaba arreglado para que la Selección de Honduras jugara un amistoso en Miami, Estados Unidos; sin embargo la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) rechazó la propuesta al “no estar preparada”.

El periodista argentino Gastón Edul precisó nuevos detalles de lo ocurrido y aseguró que los juegos amistosos eran ante México y posteriormente ante El Salvador u Honduras.

Sin embargo, esos juegos ahora se encuentran vacantes y se jugarían entre el 1 y el 9 de junio, una semana antes del debut de Argentina ante Argelia.

“Habían dos partidos amistosos que ya estaban arreglados que se iban a jugar en la previo del 1 al 9 y esos partidos hoy por hoy están vacantes”, dijo Edul.

Edul destacó que por ahora Argentina tiene los pensamientos puestos en la finalísima que enfrentará a España el próximo 27 de marzo del presente año.

“Eran contra México en Las Vegas y contra El Salvador u Honduras en Miami, pero hoy por hoy lo que importa es la finalísima”, aseguró el periodista.

Lo que dijo Gastón Edul

El comunicador también precisó que Argentina se instalará en Kansas durante el Mundial de 2026, es decir que el debut lo hará en Dallas y regresará a Kansas para preparar el siguiente duelo.

Tweet placeholder
