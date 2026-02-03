Es tendencia:
Honduras

Alberth Elis sorprende a Honduras con la noticia que cambia su futuro en Europa en pleno cierre del mercado de fichajes

La Panterita Elis tomó una nueva determinación para su futuro y en pleno cierre de mercado de fichajes.

José Rodas

Por José Rodas

Alberth Elis durante un encuentro con el Maritimo de la segunda división de Portugal.

El Maritimo de la segunda división de Portugal anunció que Alberth Elis no continuará en el equipo tras rescindirle su contrato, según lo hizo oficial a través de su sitio web.

El atacante hondureño atravesaba por un buen momento en Olimpia, anotaba y daba asistencias, pero tomó la determinación de dejar al club Merengue para convertirse en legionario. Ahora no pasa por su mejor momento.

En la segunda división de Portugal apenas pudo jugar siete partidos y sumando apenas 48 minutos, según datos publicados por el sitio Transfermarkt.

“El CS Marítimo anuncia que ha llegado a un acuerdo con el jugador Alberth Elis para rescindir el contrato que unía ambas partes”, dice parte del comunicado del club portugués.

Al mismo tiempo, agradecieron a La Panterita por su profesionalismo, dedicación y le desearon éxitos y felicidad en el futuro que aún no tiene definido el ariete catracho.

De esta forma, Elis puede firmar con cualquier equipo al ser agente libre y se espera que su carrera continúe en el exterior, por lo que un regreso a Honduras es casi una ilusión por el momento.

