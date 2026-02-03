Todo Saprissa arde por la polémica decisión de Erick Lonnis que impacta a Hernán Medford: “Inexplicable”

El regreso del histórico Hernán Medford a la dirección técnica del primer equipo del Deportivo Saprissa fue una noticia soñada para los aficionados del conjunto tibaseño.

El entusiasmo creció aún más con la confirmación de que su cuerpo técnico estaría integrado por los asistentes Geiner Segura y Raúl Ovares, además del uruguayo Marcelo Tulbovitz a cargo de la preparación física.

ver también “Manejar el ego”: Hernán Medford volvió a Saprissa y esta sería su primera medida en el camerino morado

Marco Herrera no se va a ningún lado

Sin embargo, en el comunicado oficial que compartió el club tibaseño apareció un detalle que desató la indignación del saprissismo: Marco Herrera, asistente del destituido Vladimir Quesada, continuará como auxiliar del primer equipo.

Tweet placeholder

La sorpresa fue mayúscula porque desde la propia institución se había dado a entender que Herrera dejaría su cargo junto al ahora ex entrenador, algo que finalmente no ocurrió.

¿Una decisión de Erick Lonnis?

Este martes, el periodista Jason Arce puso en palabras el malestar que atraviesa a buena parte de la afición. “Lo de Marco, inexplicable. Hasta donde uno tenía entendido se iba a ir, porque estaban descontentos con el trabajo junto a Vladimir Quesada. Los iban a reubicar y finalmente lo mantienen…”, expresó en el programa Seguimos.

Publicidad

Publicidad

Y fue más allá al aventurar una posible explicación: “Tal vez pueda ser una petición de Erick Lonnis, me atrevo a decir, porque no se entiende”. Al día de hoy, el ex guardameta es la cabeza del Comité Técnico del club, por lo que su influencia en las decisiones deportivas de la dirigencia es determinante.

Publicidad

ver también Salió campeón con Saprissa, estaba brillando en Europa pero ahora lo acusan de traidor y lo sacaron del equipo: “Una total falta de respeto”

En redes sociales, la reacción del saprissismo fue contundente. “Todo bien, ¿pero cómo que Marco Herrera?”, “Marco Herrera es un cáncer para Saprissa”, “No entiendo por qué seguimos con la necedad de tener a Marco Herrera como asistente”, “Saquen a Marco Herrera, vamos presi…”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en plataformas como X y Facebook.