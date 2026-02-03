Es tendencia:
Costa Rica

Todo Saprissa arde por la polémica decisión de Erick Lonnis que impacta a Hernán Medford: “Inexplicable”

El regreso de Hernán Medford ilusionó al saprissismo, pero un detalle en el armado del cuerpo técnico desató la bronca y dejó a Erick Lonnis en el centro de la polémica.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Una decisión polémica en Tibás.
© La Nación / Saprissa.Una decisión polémica en Tibás.

El regreso del histórico Hernán Medford a la dirección técnica del primer equipo del Deportivo Saprissa fue una noticia soñada para los aficionados del conjunto tibaseño.

El entusiasmo creció aún más con la confirmación de que su cuerpo técnico estaría integrado por los asistentes Geiner Segura y Raúl Ovares, además del uruguayo Marcelo Tulbovitz a cargo de la preparación física.

Marco Herrera no se va a ningún lado

Sin embargo, en el comunicado oficial que compartió el club tibaseño apareció un detalle que desató la indignación del saprissismo: Marco Herrera, asistente del destituido Vladimir Quesada, continuará como auxiliar del primer equipo.

Tweet placeholder

La sorpresa fue mayúscula porque desde la propia institución se había dado a entender que Herrera dejaría su cargo junto al ahora ex entrenador, algo que finalmente no ocurrió.

¿Una decisión de Erick Lonnis?

Este martes, el periodista Jason Arce puso en palabras el malestar que atraviesa a buena parte de la afición. “Lo de Marco, inexplicable. Hasta donde uno tenía entendido se iba a ir, porque estaban descontentos con el trabajo junto a Vladimir Quesada. Los iban a reubicar y finalmente lo mantienen…”, expresó en el programa Seguimos.

Y fue más allá al aventurar una posible explicación: “Tal vez pueda ser una petición de Erick Lonnis, me atrevo a decir, porque no se entiende”. Al día de hoy, el ex guardameta es la cabeza del Comité Técnico del club, por lo que su influencia en las decisiones deportivas de la dirigencia es determinante.

En redes sociales, la reacción del saprissismo fue contundente. “Todo bien, ¿pero cómo que Marco Herrera?”, “Marco Herrera es un cáncer para Saprissa”, “No entiendo por qué seguimos con la necedad de tener a Marco Herrera como asistente”, “Saquen a Marco Herrera, vamos presi…”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en plataformas como X y Facebook.

