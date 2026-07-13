Por primera vez el presidente de la FIFA habló abiertamente de la idea que hasta ahora sonaba sólo como un rumor.

El rumor dejó de ser un simple eco de pasillos para convertirse en una posibilidad real. Tras el histórico salto a 48 participantes que se está viviendo, la FIFA ya tiene la mira puesta en una expansión aún mayor: un Mundial de 64 equipos para la edición Centenario de 2030.

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El propio presidente de la entidad, Gianni Infantino, confirmó en medio del Mundial 2026 que esta revolución en el formato está sobre la mesa, lo que cambiaría radicalmente el panorama de las eliminatorias globales.

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Para la Concacaf, esta decisión representaría una oportunidad dorada que abriría la puerta para que más selecciones centroamericanas cumplan el sueño mundialista.

La palabra oficial de infantino: por qué la FIFA busca 64 selecciones

En una reciente entrevista con beIN Sports, Infantino no esquivó el tema y dejó en claro que la expansión es un proyecto en fase de estudio serio. “El Mundial de 64 equipos es un asunto que será analizado tras esta Copa del Mundo y será debatido dentro de los organismos de la FIFA”, confirmó el mandatario.

El argumento principal de la FIFA para defender este aumento masivo de cupos es la democratización del fútbol y el desarrollo de las regiones con menos peso histórico. Infantino sostiene que negar a los países pequeños la posibilidad de clasificar es negarles la oportunidad de desarrollar su infraestructura y nivel competitivo. “Cuando se organiza un Mundial, se organiza para el mundo entero. La calidad del fútbol sigue evolucionando”, reflexionó.

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Infantino quiere más y más equipos en los Mundiales. (Getty Images)

El impacto en Concacaf: mínimo 8 boletos directos

La matemática detrás de un Mundial de 64 equipos requeriría un reajuste profundo en la repartición de plazas. Para la Concacaf, que actualmente goza de 6 boletos directos en el formato de 48 equipos, el salto sería significativo.

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Las proyecciones indican que Concacaf pasaría a tener un mínimo de 8 clasificados directos, lo que cambia por completo la dinámica de las eliminatorias en la región.

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Con potencias habituales como México, Estados Unidos y Canadá ocupando plazas fijas casi por inercia, tener cinco boletos adicionales disponibles convertiría a las selecciones de Centroamérica y el Caribe en invitadas recurrentes a la máxima cita, reduciendo el margen de eliminación dramática que históricamente ha marcado a la zona.

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Así quedaría el nuevo mapa del Mundial

El aumento de 16 equipos adicionales beneficiaría a todas las confederaciones, premiando especialmente a los bloques más leales a la actual gestión de la FIFA (África y Asia).

Así se proyectaría el nuevo reparto de cupos en comparación con el formato actual:

Confederación Cupos actuales (48 equipos) Proyección con 64 equipos CONCACAF 6 directos 8 directos CONMEBOL 6 directos 8 directos UEFA 16 directos 20 a 21 directos CAF (África) 9 directos 12 a 13 directos AFC (Asia) 8 directos Hasta 10 directos OFC (Oceanía) 1 directo 2 directos Repechaje Intercontinental 2 cupos Hasta 6 cupos

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¿Un Mundial fragmentado?

Semejante cantidad de equipos y partidos (que superarían ampliamente el centenar) obligaría a replantear la logística del torneo. Para el 2030, donde Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen garantizado albergar partidos inaugurales antes de que el certamen se mude a España, Portugal y Marruecos, un Mundial de 64 naciones podría forzar a que toda la fase de grupos de las selecciones sudamericanas se juegue en su continente para evitar traslados absurdos, lo que ya genera fricciones con las sedes europeas por los ingresos económicos.

Datos clave

Gianni Infantino confirmó debatir un Mundial de 64 selecciones para la edición 2030.

confirmó debatir un Mundial de 64 selecciones para la edición 2030. Concacaf obtendría un mínimo de 8 boletos directos con esta posible expansión global.

obtendría un mínimo de 8 boletos directos con esta posible expansión global. Mundial 2030 tiene garantizado albergar sus partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.