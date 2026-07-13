Qué camisetas usarán Francia y España en la semifinal del Mundial 2026

Este martes, en Dallas, Francia y España definen al primer finalista del Mundial 2026.

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026 con una combinación de uniformes diferente a la que muchos podrían esperar.

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Los Bleus utilizarán su tradicional equipación azul, mientras que la Furia utilizará su camiseta alternativa blanca acompañada por pantalones rojos.

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Qué camiseta usará Francia contra España

Francia utilizará su uniforme principal:

Camiseta azul.

Pantalones azules.

Medias predominantemente azules.

La indumentaria de Nike presenta detalles cobrizos y un cuello estilo polo. El diseño está inspirado en la conexión histórica entre Francia y la Estatua de la Libertad.

Los Bleus volverán así a su camiseta tradicional después de haber jugado contra Marruecos con su uniforme alternativo verde menta.

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Qué camiseta usará España contra Francia

España jugará con su segunda equipación:

Camiseta blanca.

Pantalones rojos.

Medias claras.

La camiseta fabricada por Adidas incluye detalles bordó y dorados. Su diseño está inspirado en la literatura y los manuscritos clásicos españoles.

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Así lo designó la FIFA. (FIFA.com)

Por qué España no jugará de rojo

La designación de uniformes estableció que Francia utilice su camiseta principal azul. Para evitar problemas de contraste, España deberá vestir su equipación alternativa.

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La Roja ya había usado la camiseta clara frente a Uruguay y Portugal, aunque en esos partidos la combinó con pantalones blancos.

Ante Francia utilizará por primera vez en el Mundial la versión original del uniforme alternativo, con camiseta clara y pantalones rojos.

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Cuándo juegan Francia vs. España

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el Dallas Stadium, conocido comercialmente como AT&T Stadium.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

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El ganador avanzará a la final del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de Inglaterra vs. Argentina.

Datos clave

Francia: camiseta, pantalones y medias azules.

camiseta, pantalones y medias azules. España: camiseta clara, pantalones rojos y medias claras.

camiseta clara, pantalones rojos y medias claras. Marcas: Nike viste a Francia y Adidas a España.

Nike viste a Francia y Adidas a España. Partido: Francia vs. España.

Francia vs. España. Fecha: martes 14 de julio.

martes 14 de julio. Instancia: semifinales del Mundial 2026.