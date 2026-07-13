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Robo a Jafet Soto: Saprissa se queda con una promesa de Herediano seguida de cerca por la Fedefútbol

El Deportivo Saprissa sumó a Benjamín Angulo Simpson, atacante de 15 años que llega desde Herediano y ya participó en microciclos de las selecciones menores de Costa Rica.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Saprissa sigue reforzando su cantera.
© Instagram.Saprissa sigue reforzando su cantera.

Deportivo Saprissa continúa moviéndose en el mercado de fichajes juvenil con la intención de fortalecer sus divisiones menores y recuperar terreno frente al trabajo que Liga Deportiva Alajuelense viene desarrollando en el CAR durante los últimos años.

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Después de asegurar la llegada de Jorge Palma Amador, delantero de 15 años que llega al “Beto” Fernández desde Municipal Liberia, el conjunto morado vuelve a captar a una de las jóvenes promesas del fútbol tico.

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Saprissa se lleva una figura del semillero florense

Ahora es el Club Sport Herediano el que pierde a uno de sus juveniles más prominentes. Según la información del medio Saprimundo, Saprissa acordó la llegada de Benjamín Angulo Simpson, otro atacante de categoría Sub-15 que continuará su formación en San Juan de Tibás.

Benjamín Angulo Simpson pasa de Heredia a San Juan de Tibás (Heredia por Media Calle Deportes).

Benjamín Angulo Simpson pasa de Heredia a San Juan de Tibás (Heredia por Media Calle Deportes).

Angulo había llegado a la estructura del equipo presidido por Jafet Soto durante 2025, después de dar sus primeros pasos como futbolista en Guadalupe FC. Su paso por Herediano duró poco más de una temporada antes de que el Monstruo avanzara por su incorporación.

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¿Qué se sabe de Benjamín Angulo?

Benjamín Agustín Ángulo Simpson nació en 2011, tiene 15 años, mide 1,78 metros y puede desempeñarse como extremo o delantero. Su principal aparición se produjo en el Apertura U-13 de 2024, cuando convirtió 14 goles con Guadalupe y terminó como el quinto máximo anotador del torneo.

Ese registro despertó el interés del Team, que lo incorporó a su semillero durante 2025, y también lo llevó a ingresar en el radar de la Federación Costarricense de Fútbol.

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El flamante refuerzo de la cantera tibaseña ya participó en algunos microciclos de las divisiones menores de la Selección de Costa Rica, por lo que forma parte del grupo de jugadores que la Fedefútbol sigue de cara a futuros procesos juveniles.

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