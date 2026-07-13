Ya está en Tibás: Saprissa golpea otra vez a Liberia y ficha a una joya que ilusiona a Erick Lonnis

Tras contratar a Sebastián Padilla y avanzar por Shawn Johnson, la dirigencia de Saprissa se aseguró la llegada de un joven goleador.

“A río revuelto, ganancia de pescadores”… Deportivo Saprissa parece comprender mejor que nadie el conocido refrán y continúa sacando provecho de la delicada situación de Municipal Liberia, club que perdió su licencia profesional y quedó fuera del Torneo Apertura 2026 de la Liga Promérica.

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El descenso administrativo de los Coyotes dejó libre una plaza en Primera División y abrió el mercado para varios integrantes de una plantilla que había mostrado futbolistas interesantes durante la última temporada.

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El Monstruo desarma a los Coyotes

Los morados reaccionaron con rapidez. Primero anunciaron la contratación de Sebastián Padilla, espigado mediocampista de 21 años que firmó por tres temporadas después de disputar 54 partidos oficiales con el conjunto aurinegro. Además, en Tibás mantienen un interés concreto por Shawn Johnson, lateral derecho de 23 años que quedó como agente libre.

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Pero la gerencia deportiva encabezada por Erick Lonis también puso la mirada en las divisiones menores y aseguró el fichaje de Jorge Palma Amador, delantero que era una de las promesas más interesantes de la cantera liberiana.

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¿Quién es Jorge Palma Amador, la nueva joya de Saprissa?

Palma tiene 15 años, nació en Paso Tempisque de Carrillo, Guanacaste, y realizó toda su formación futbolística en Municipal Liberia, sobresaliendo como el goleador del equipo en sus pasos por las categorías U-13 y U-15.

Saprissa tiene una nueva joya en el Centro Deportivo “Beto” Fernández (ADM Liberia).

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Su nombre comenzó a ganar notoriedad durante 2024. Con apenas 13 años, llevaba 11 anotaciones con la U-13 de Liberia y aparecía entre los goleadores del Torneo de Liga Menor. Dos años después, convirtió 11 tantos con la U-15 durante el primer semestre de 2026, terminó dentro de los cinco máximos anotadores de la categoría y ayudó a su equipo a alcanzar las semifinales.

Palma tiene 15 años y es oriundo de Paso Tempisque de Carrillo (ADM Liberia).

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La relación de Jorge con la pelota comenzó prácticamente al mismo tiempo que aprendió a caminar. Su madre, Marilyn Amador, contó que desde su primer año de vida mostraba una atracción especial por el fútbol.

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La historia de la nueva joya morada también está marcada por la muerte de su padre, Ángel Palma, ocurrida en 2023. Desde entonces, su madre, sus hermanos y su abuelo se transformaron en un sostén fundamental para acompañarlo durante su formación deportiva.