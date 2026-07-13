El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 se disputará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el Hard Rock Stadium durante la competencia.
El encuentro enfrentará a las dos selecciones derrotadas en las semifinales: Francia o España, por un lado, e Inglaterra o Argentina, por el otro. Será el penúltimo partido del torneo y definirá qué equipo completa el podio.
ver también
Predicción Mundial 2026: la IA elige al ganador de la Bota de Oro entre Messi, Mbappé y Harry Kane
¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?
El encuentro está programado para el sábado 18 de julio de 2026, un día antes de la gran final.
Los protagonistas quedarán definidos después de las semifinales entre Francia y España, que se jugará el martes 14, e Inglaterra y Argentina, programada para el miércoles 15 de julio.
¿A qué hora es el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?
El partido comenzará a las 5:00 p.m. de Miami.
Horarios en Centroamérica:
- 3:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 4:00 p.m. de Panamá.
¿Dónde se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?
El encuentro se disputará en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, estado de Florida.
El recinto es conocido habitualmente como Hard Rock Stadium, pero durante la Copa del Mundo utiliza una denominación sin marcas comerciales por las reglas de patrocinio de la FIFA.
Es la casa de los Miami Dolphins de la NFL y cuenta con una capacidad mundialista de 64.478 espectadores.
Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026
Francia vs. España
- Fecha: martes 14 de julio.
- Estadio: Dallas Stadium, conocido como AT&T Stadium.
- Hora en Centroamérica: 1:00 p.m.
- Hora en Panamá: 2:00 p.m.
Inglaterra vs. Argentina
- Fecha: miércoles 15 de julio.
- Estadio: Atlanta Stadium, conocido como Mercedes-Benz Stadium.
- Hora en Centroamérica: 1:00 p.m.
- Hora en Panamá: 2:00 p.m.
Los perdedores de ambos encuentros viajarán a Miami para disputar el tercer puesto.
Los cuatro semifinalistas del Mundial 2026. (Getty Images)
¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?
La final se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, conocido habitualmente como MetLife Stadium.
El encuentro comenzará a las:
- 1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 2:00 p.m. de Panamá.
- 3:00 p.m. de Nueva York y Nueva Jersey.
Los ganadores de Francia-España e Inglaterra-Argentina jugarán por el título.
Datos clave del partido por el tercer puesto
- Fecha: sábado 18 de julio de 2026.
- Hora en Centroamérica: 3:00 p.m.
- Hora en Panamá: 4:00 p.m.
- Hora local: 5:00 p.m.
- Estadio: Miami Stadium.
- Nombre habitual: Hard Rock Stadium.
- Ubicación: Miami Gardens, Florida.
- Capacidad mundialista: 64.478 espectadores.
- Posibles protagonistas: Francia o España vs. Inglaterra o Argentina.
- Premio: el tercer lugar del Mundial 2026.