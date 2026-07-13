Francia, España, Inglaterra y Argentina sabrán dentro de poco si su futuro estará en la gran final o en este juego que nadie quiere afrontar.

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 se disputará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el Hard Rock Stadium durante la competencia.

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El encuentro enfrentará a las dos selecciones derrotadas en las semifinales: Francia o España, por un lado, e Inglaterra o Argentina, por el otro. Será el penúltimo partido del torneo y definirá qué equipo completa el podio.

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¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

El encuentro está programado para el sábado 18 de julio de 2026, un día antes de la gran final.

Los protagonistas quedarán definidos después de las semifinales entre Francia y España, que se jugará el martes 14, e Inglaterra y Argentina, programada para el miércoles 15 de julio.

¿A qué hora es el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

El partido comenzará a las 5:00 p.m. de Miami.

Horarios en Centroamérica:

3:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

4:00 p.m. de Panamá.

¿Dónde se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

El encuentro se disputará en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, estado de Florida.

El recinto es conocido habitualmente como Hard Rock Stadium, pero durante la Copa del Mundo utiliza una denominación sin marcas comerciales por las reglas de patrocinio de la FIFA.

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Es la casa de los Miami Dolphins de la NFL y cuenta con una capacidad mundialista de 64.478 espectadores.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Francia vs. España

Fecha: martes 14 de julio.

martes 14 de julio. Estadio: Dallas Stadium, conocido como AT&T Stadium.

Dallas Stadium, conocido como AT&T Stadium. Hora en Centroamérica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Hora en Panamá: 2:00 p.m.

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Inglaterra vs. Argentina

Fecha: miércoles 15 de julio.

miércoles 15 de julio. Estadio: Atlanta Stadium, conocido como Mercedes-Benz Stadium.

Atlanta Stadium, conocido como Mercedes-Benz Stadium. Hora en Centroamérica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Hora en Panamá: 2:00 p.m.

Los perdedores de ambos encuentros viajarán a Miami para disputar el tercer puesto.

Los cuatro semifinalistas del Mundial 2026. (Getty Images)

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¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La final se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, conocido habitualmente como MetLife Stadium.

El encuentro comenzará a las:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

3:00 p.m. de Nueva York y Nueva Jersey.

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Los ganadores de Francia-España e Inglaterra-Argentina jugarán por el título.

Datos clave del partido por el tercer puesto