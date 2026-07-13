Quiénes son y cómo juegan los 3 nuevos refuerzos de Alajuelense: Paul González, Luis González y Ashton García

Alajuelense incorporó a tres jóvenes procedentes de Municipal Liberia. Los hermanos Paul y Luis González, junto con Ashton García, llegarán al CAR para sumarse inicialmente a la U-21 y mantenerse bajo observación del primer equipo.

La primera prueba de la temporada dejó a Liga Deportiva Alajuelense con un resultado difícil de digerir. El conjunto rojinegro perdió 1-0 frente a Herediano en la Supercopa de Costa Rica y comenzó el ciclo de Ismael Rescalvo sin poder levantar el trofeo.

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Sin embargo, poco después del encuentro, el periodista Kevin Jiménez adelantó una buena noticia: la Liga aseguró las incorporaciones de Paul González, Luis González y Ashton García, tres jóvenes formados en Municipal Liberia que continuarán su desarrollo en el Centro de Alto Rendimiento de Turrúcares.

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Paul González, un extremo de 17 años que debutó con gol

Paul Esteban González Marchena nació el 6 de junio de 2009 en Liberia. Tiene 17 años, es derecho y suele desempeñarse como extremo izquierdo o mediocampista ofensivo. En la U-15 de los Coyotes llegó a registrar 12 goles durante el primer semestre de 2024.

Su debut en Primera División se produjo el 23 de agosto de 2025, frente a Puntarenas FC. Ingresó en el cierre del partido y convirtió el 3-0 en la primera pelota que tocó. Tenía 16 años, dos meses y 17 días.

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Paul González anotó en la primera pelota que tocó como profesional (Instagram).

Paul suele partir desde la izquierda para conducir hacia el centro con su pierna derecha. Puede jugar abierto, recibir entre líneas y aparecer cerca del área rival.

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Luis González, el más experimentado de los tres

Luis Alejandro González Marchena nació el 23 de agosto de 2004 y tiene 21 años. Es el hermano mayor de Paul y también completó su formación en la Ciudad Blanca. Puede actuar como extremo, volante abierto o mediocampista por cualquiera de los dos costados.

Luis firmó su primer contrato profesional en 2022 (ADM Liberia).

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Luis debutó en Primera División con Liberia durante el Apertura 2023. También tuvo protagonismo en la U-21 del cuadro aurinegro y participó en procesos de la Selección Sub-20 de Costa Rica. Tiene más experiencia profesional que Paul y Ashton, por lo que parte con mayores posibilidades de competir rápidamente por convocatorias del primer equipo.

Ashton García, un nueve de 1,89 metros

Ashton Javier García Snodgrass nació el 20 de agosto de 2007 en Boston, Estados Unidos. Tiene 18 años, posee nacionalidad costarricense, mide 1,89 metros y juega como centrodelantero.

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Se formó en Liberia y debutó en Primera División en marzo de 2025, cuando tenía 17 años. Su primer gol con el plantel superior llegó en agosto del mismo año, durante un partido del Torneo de Copa frente a ADR Cóbano.

Ashton García es un “9” clásico (Instagram).

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Ashton es un delantero clásico, de referencia. Su altura le permite fijar centrales, competir en el juego aéreo y ofrecer una salida para el ataque directo. También puede recibir de espaldas y descargar para los extremos o mediocampistas que llegan desde atrás.