De ser suspendido en El Salvador a dirigir España vs. Francia: la polémica que persigue a Iván Barton en el Mundial 2026

Iván Barton fue elegido por la FIFA para dirigir el cruce entre dos de las grandes potencias del Mundial 2026, en una decisión que no está para nada exenta de polémica.

Iván Barton fue designado por la FIFA como árbitro principal de la primera semifinal del Mundial 2026, que enfrentará a España y Francia. El salvadoreño estará acompañado por su compatriota David Morán como asistente número uno y por el nicaragüense Antonio Pupiro como segundo juez de línea. Los suecos Glenn Nyberg y Mahbod Beigi completarán el equipo como cuarto árbitro y asistente de reserva, respectivamente.

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La elección coloca al juez cuscatleco en el centro de uno de los partidos más vistos del año. España y Francia disputarán un lugar en la gran final, por lo que cada decisión arbitral tendrá una exposición enorme.

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De ser suspendido en El Salvador al partido más grande de su vida

En la antesala del encuentro resulta difícil ignorar la ironía que rodea el presente de Barton. En febrero de 2026, el mismo árbitro que ahora impartirá justicia en una semifinal mundialista entre dos potencias fue suspendido durante dos partidos en la liga salvadoreña por su actuación en el Águila–Alianza de la octava jornada del Clausura.

A principios de año, Barton fue suspendido por dos partidos por un grave error en El Salvador (Getty Images).

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La Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol anunció la sanción el 20 de febrero, después de analizar una decisión que tuvo una influencia directa sobre el desarrollo del clásico. “Después de la reunión con las autoridades del arbitraje salvadoreño (…), esta comisión tomó la decisión de sancionar con dos juegos de suspensión al árbitro Iván Barton”, sentenció el ente mediante un comunicado oficial.

¿Por qué suspendieron a Iván Barton en El Salvador?

La jugada que desató la polémica fue la expulsión directa del arquero de Águila, Jairo Guardado. Barton interpretó que el guardameta había derribado fuera del área al delantero Gustavo Souza cuando este avanzaba con posibilidades de quedar de cara al arco.

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Las repeticiones mostraron que Guardado había tocado primero la pelota y que no existió infracción. La tarjeta roja tuvo una innegable influencia sobre el partido: Águila quedó con diez futbolistas cuando el marcador todavía estaba 0-0 y Alianza terminó imponiéndose por 3-0.

Así comunicaron la suspensión de Iván Barton en El Salvador (FESFUT).

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Meses después, Barton reconoció públicamente su equivocación. Explicó que había quedado mal ubicado tras anticipar un despeje largo, no alcanzó a observar el contacto del arquero con el balón y tomó una decisión incorrecta. “Sí, hubo un error y un error grave”, admitió.

VAR al rescate

En el Mundial, el referí salvadoreño cuenta con el respaldo del VAR, una herramienta que permite revisar expulsiones directas y reduce las posibilidades de que una equivocación semejante quede sin corregir.

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Además, sus actuaciones anteriores en el Mundial 2026 fueron valoradas de manera positiva, al menos desde la perspectiva de la FIFA. Barton ya dirigió tres encuentros en la competencia y la designación para una semifinal representa una señal clara de confianza por parte de la Comisión de Árbitros.