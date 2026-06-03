Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

El inesperado mensaje de Rafa Villeda a Choco Lozano que sacude el mercado de fichajes de Olimpia

Olimpia siempre ha estado en el radar del Choco Lozano, pero desde la directiva del León le han dejado un contundente mensaje.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Se acabaron los rumores sobre el Choco Lozano y su regreso a Olimpia.
© GeminiSe acabaron los rumores sobre el Choco Lozano y su regreso a Olimpia.

El presidente del Club Olimpia Deportivo, Rafael Villeda, fue muy claro al hablar sobre los rumores que vinculaban al delantero Antony “Choco” Lozano con el equipo albo.

A pesar de que el jugador se encuentra libre tras terminar su contrato con el Santos Laguna de México, la directiva del Olimpia no contempla su fichaje.

Bombazo histórico por Luis Palma: deja al Celtic y cuánto pagaron por su fichaje récord en Europa

ver también

Bombazo histórico por Luis Palma: deja al Celtic y cuánto pagaron por su fichaje récord en Europa

Villeda explicó que el club está enfocado en buscar otros perfiles para fortalecer el ataque del equipo de cara al próximo torneo. Con esto, se descarta por completo el regreso del atacante hondureño a la institución que lo vio nacer futbolísticamente.

No, la verdad que no está dentro de nuestros planes en este momento. No hemos tenido contacto con él ni estamos trabajando en esa posibilidad”, afirmó Villeda en una entrevista exclusiva con Diario Diez.

El dirigente aprovechó para enviarle buenos deseos al futbolista en sus futuros proyectos. “Estamos buscando otras alternativas para reforzar la parte ofensiva del equipo. Le deseamos que pueda recuperarse completamente y continuar con éxito su carrera deportiva, pero actualmente no es una opción que estemos considerando”, concluyó.

Olimpia revela la demoledora verdad sobre la salida de José Mario Pinto a Costa Rica y por qué no lo retuvo

ver también

Olimpia revela la demoledora verdad sobre la salida de José Mario Pinto a Costa Rica y por qué no lo retuvo

En resumen

  • Olimpia descartó por completo el fichaje de Antony “Choco” Lozano.
  • El delantero hondureño no renovó con el Santos Laguna y busca equipo.
  • La directiva alba ya trabaja en otras opciones para reforzar su delantera.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Olimpia sacude el fútbol de Honduras con un inesperado fichaje desde Sudamérica
Honduras

Olimpia sacude el fútbol de Honduras con un inesperado fichaje desde Sudamérica

Olimpia revela la demoledora verdad sobre la salida de José Mario Pinto a Costa Rica
Honduras

Olimpia revela la demoledora verdad sobre la salida de José Mario Pinto a Costa Rica

Olimpia vs. Saprissa: Concacaf confirma fecha y hora del partido más esperado
Concacaf

Olimpia vs. Saprissa: Concacaf confirma fecha y hora del partido más esperado

Olimpia anuncia fichaje de seleccionado de Honduras y adelanta por cuántos años firma
Honduras

Olimpia anuncia fichaje de seleccionado de Honduras y adelanta por cuántos años firma

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo