El inesperado mensaje de Rafa Villeda a Choco Lozano que sacude el mercado de fichajes de Olimpia

Olimpia siempre ha estado en el radar del Choco Lozano, pero desde la directiva del León le han dejado un contundente mensaje.

El presidente del Club Olimpia Deportivo, Rafael Villeda, fue muy claro al hablar sobre los rumores que vinculaban al delantero Antony “Choco” Lozano con el equipo albo.

A pesar de que el jugador se encuentra libre tras terminar su contrato con el Santos Laguna de México, la directiva del Olimpia no contempla su fichaje.

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Villeda explicó que el club está enfocado en buscar otros perfiles para fortalecer el ataque del equipo de cara al próximo torneo. Con esto, se descarta por completo el regreso del atacante hondureño a la institución que lo vio nacer futbolísticamente.

“No, la verdad que no está dentro de nuestros planes en este momento. No hemos tenido contacto con él ni estamos trabajando en esa posibilidad”, afirmó Villeda en una entrevista exclusiva con Diario Diez.

El dirigente aprovechó para enviarle buenos deseos al futbolista en sus futuros proyectos. “Estamos buscando otras alternativas para reforzar la parte ofensiva del equipo. Le deseamos que pueda recuperarse completamente y continuar con éxito su carrera deportiva, pero actualmente no es una opción que estemos considerando”, concluyó.

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En resumen

Olimpia descartó por completo el fichaje de Antony “Choco” Lozano.

El delantero hondureño no renovó con el Santos Laguna y busca equipo.

La directiva alba ya trabaja en otras opciones para reforzar su delantera.

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