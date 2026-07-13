El día después de la caída frente a Herediano por la Supercopa dejó mucho para analizar en el planeta rojinegro.

Empezó oficialmente la temporada en Costa Rica y al parecer, todo sigue como había terminado: con el Club Sport Herediano campeón. Este domingo, el Team le ganó la Supercopa a la Liga Deportiva Alajuelense y le asestó el primer golpe a Ismael Rescalvo.

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El técnico español no pudo levantar un trofeo en su debut oficial al frente de los rojinegros, sin embargo el día después de la derrota tiene mucha tela para cortar: desde los fichajes que ya se aseguró el club luego de la caída hasta el primer mensaje de Joel Campbell, la salida más resonante que tuvo esta planilla en las últimas semanas.

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Además, así un panorama de lesionados y el estado físico de sus nuevas incorporaciones. Pasen y lean…

Alajuelense suma tres nuevos fichajes tras perder la Supercopa

Luego de caer por 1-0 ante el Herediano en la Supercopa de Costa Rica y perder la oportunidad de disputar la Recopa ante el Saprissa, la Alajuelense decidió moverse rápidamente en el mercado de fichajes. Esta derrota también significó que el entrenador español Ismael Rescalvo dejara escapar la oportunidad de conseguir el primer título de su carrera como director técnico, lo cual generó cierto descontento en la afición manuda.

Pensando en el futuro de la plantilla, el equipo rojinegro incorporó a tres jóvenes talentos provenientes del equipo de Liberia: el extremo Paul González (17 años), el delantero Ashton García (18 años) y Luis González (21 años). Estas tres incorporaciones llegarán inicialmente para reforzar al equipo U21 en el Centro de Alto Rendimiento, brindándole a Rescalvo mayores opciones para nutrir y trabajar con el primer equipo.

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El primer once que paró Rescalvo en la Liga.

Ausencia de Juanpi Añor y Roan Wilson en el debut de Alajuelense

En el partido que definía la Supercopa de Costa Rica frente al Herediano, Alajuelense no pudo contar con dos de sus fichajes más esperanzadores para esta nueva temporada: Juanpi Añor y Roan Wilson. El director técnico Ismael Rescalvo tuvo que dejar fuera de la convocatoria a ambos futbolistas, lo que postergó la ilusión de la afición de ver en acción a sus nuevas contrataciones internacionales.

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De acuerdo con la información oficial brindada por el club rojinegro, tanto el venezolano Añor como el costarricense Wilson se encontraban realizando un “programa específico de acondicionamiento físico”. Por esta razón se perdieron el primer duelo de la temporada en el Fello Meza, y se espera que recién estén disponibles para sumar minutos en el arranque del Torneo Apertura 2026.

Fernando Piñar, en cambio, sí sufrió una lesión muscular y aún no tiene fecha de regreso confirmada.

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Los flamantes fichajes se pierden el primer juego de la temporada.

Señalan a Ismael Rescalvo como el culpable de la derrota manuda

La caída por 1-0 de Alajuelense frente al Herediano en la Supercopa desató el enojo de la afición rojinegra, quienes no tardaron en señalar al director técnico Ismael Rescalvo como el principal responsable del tropiezo. El resultado adverso no solo significó perder el primer título de la temporada en su debut oficial, sino que también les arrebató el boleto para jugar el clásico nacional contra Saprissa en la Recopa.

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Tras finalizar el partido, las redes sociales del club se inundaron de fuertes críticas hacia el estratega español, donde varios aficionados lo tildaron de “fracasado” y “perdedor”. El principal reclamo de los seguidores manudos se centra en el planteamiento del equipo y en el historial del técnico, a quien le reprochan no haber ganado ningún campeonato a pesar de haber dirigido a nueve clubes distintos a lo largo de su carrera.

Rescalvo tuvo su primer tropiezo.

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El mensaje de Joel Campbell tras la derrota de Alajuelense

Poco después de que la Liga Deportiva Alajuelense cayera 1-0 ante el Herediano en la Supercopa de Costa Rica, el exjugador manudo Joel Campbell llamó la atención con una publicación en sus redes sociales. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el futbolista compartió una foto desde su complejo deportivo acompañada de la frase “Dominguito chill, recuperando”, lo que dejó en evidencia que se encontraba relajado y no siguió de cerca el tropiezo de su antiguo equipo en el debut del técnico Ismael Rescalvo.

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Esta publicación llega poco tiempo después de la salida de Campbell de la institución rojinegra, una decisión tomada por la directiva manuda durante este mercado de fichajes a pesar de que el nuevo entrenador deseaba su continuidad. Ahora, el atacante se prepara para una nueva etapa en el fútbol costarricense vistiendo la camiseta del Inter San Carlos, equipo recién ascendido a la Primera División, con el cual tiene previsto debutar el fin de semana del 26 de julio enfrentando al Cartaginés en el Torneo Apertura 2026.

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El ex manudo dejó un mensaje tras la derrota.

En síntesis

Herediano ganó 1-0 en la Supercopa ante Alajuelense, debut del técnico Ismael Rescalvo.

en la Supercopa ante Alajuelense, debut del técnico Ismael Rescalvo. Tres nuevos fichajes llegaron a Alajuelense desde Liberia: Paul, Ashton y Luis González.

llegaron a Alajuelense desde Liberia: Paul, Ashton y Luis González. 26 de julio será el debut de Joel Campbell jugando para Inter San Carlos.