Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026: fecha, horario y estadio

Cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón mundial que saldrá de Argentina, Francia,Inglaterra y España.

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium durante la competencia.

Publicidad

El encuentro definirá al campeón de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y será el partido número 104 del torneo. Los protagonistas saldrán de las semifinales entre Francia y España, por un lado, e Inglaterra y Argentina, por el otro.

ver también De ser suspendido en El Salvador a dirigir España vs. Francia: la polémica que persigue a Iván Barton en el Mundial 2026

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La final está programada para el domingo 19 de julio de 2026.

Será el último partido de una competencia que comenzó el 11 de junio en el Estadio Azteca y que, por primera vez, reunió a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos.

¿A qué hora es la final del Mundial 2026?

El partido comenzará a las 3:00 p.m. de Nueva York y Nueva Jersey.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

ver también Predicción Mundial 2026: la IA anticipa cuál será la gran final y el resultado exacto del partido

¿Dónde se juega la final del Mundial 2026?

La definición tendrá lugar en el New York New Jersey Stadium, situado en East Rutherford, estado de Nueva Jersey.

Publicidad

El recinto es conocido habitualmente como MetLife Stadium, pero durante el Mundial adopta una denominación sin marcas comerciales por las normas de patrocinio de la FIFA.

Es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL y cuenta con una capacidad mundialista de 80.663 espectadores.

Publicidad

Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026. (Getty Images)

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Francia vs. España

Fecha: martes 14 de julio.

martes 14 de julio. Estadio: Dallas Stadium, conocido como AT&T Stadium.

Dallas Stadium, conocido como AT&T Stadium. Hora en Centroamérica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Hora en Panamá: 2:00 p.m.

Publicidad

Francia vs. España, ¿una final anticipada? (Getty Images)

Inglaterra vs. Argentina

Fecha: miércoles 15 de julio.

miércoles 15 de julio. Estadio: Atlanta Stadium, conocido como Mercedes-Benz Stadium.

Atlanta Stadium, conocido como Mercedes-Benz Stadium. Hora en Centroamérica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Hora en Panamá: 2:00 p.m.

Publicidad

Inglaterra vs. Argentina y una semifinal de alto impacto. (Getty Images)

¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto?

El partido por el tercer puesto se disputará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium, conocido comercialmente como Hard Rock Stadium.

Publicidad

El encuentro comenzará a las:

3:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

4:00 p.m. de Panamá.

5:00 p.m. de Miami.

Los protagonistas serán los perdedores de Francia-España e Inglaterra-Argentina.

Datos clave de la final del Mundial 2026

Fecha: domingo 19 de julio de 2026.

domingo 19 de julio de 2026. Hora en Centroamérica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Hora en Panamá: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Hora local: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estadio: New York New Jersey Stadium.

New York New Jersey Stadium. Nombre habitual: MetLife Stadium.

MetLife Stadium. Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey.

East Rutherford, Nueva Jersey. Capacidad mundialista: 80.663 espectadores.

80.663 espectadores. Posibles finalistas: Francia o España vs. Inglaterra o Argentina.

Francia o España vs. Inglaterra o Argentina. Premio: el título de campeón del Mundial 2026.