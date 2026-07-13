Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026: fecha, horario y estadio

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium durante la competencia.
El encuentro definirá al campeón de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y será el partido número 104 del torneo. Los protagonistas saldrán de las semifinales entre Francia y España, por un lado, e Inglaterra y Argentina, por el otro.
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¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?
La final está programada para el domingo 19 de julio de 2026.
Será el último partido de una competencia que comenzó el 11 de junio en el Estadio Azteca y que, por primera vez, reunió a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos.
¿A qué hora es la final del Mundial 2026?
El partido comenzará a las 3:00 p.m. de Nueva York y Nueva Jersey.
Horarios en Centroamérica:
- 1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 2:00 p.m. de Panamá.
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¿Dónde se juega la final del Mundial 2026?
La definición tendrá lugar en el New York New Jersey Stadium, situado en East Rutherford, estado de Nueva Jersey.
El recinto es conocido habitualmente como MetLife Stadium, pero durante el Mundial adopta una denominación sin marcas comerciales por las normas de patrocinio de la FIFA.
Es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL y cuenta con una capacidad mundialista de 80.663 espectadores.
Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026. (Getty Images)
Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026
Francia vs. España
- Fecha: martes 14 de julio.
- Estadio: Dallas Stadium, conocido como AT&T Stadium.
- Hora en Centroamérica: 1:00 p.m.
- Hora en Panamá: 2:00 p.m.
Francia vs. España, ¿una final anticipada? (Getty Images)
Inglaterra vs. Argentina
- Fecha: miércoles 15 de julio.
- Estadio: Atlanta Stadium, conocido como Mercedes-Benz Stadium.
- Hora en Centroamérica: 1:00 p.m.
- Hora en Panamá: 2:00 p.m.
Inglaterra vs. Argentina y una semifinal de alto impacto. (Getty Images)
¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto?
El partido por el tercer puesto se disputará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium, conocido comercialmente como Hard Rock Stadium.
El encuentro comenzará a las:
- 3:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 4:00 p.m. de Panamá.
- 5:00 p.m. de Miami.
Los protagonistas serán los perdedores de Francia-España e Inglaterra-Argentina.
Datos clave de la final del Mundial 2026
- Fecha: domingo 19 de julio de 2026.
- Hora en Centroamérica: 1:00 p.m.
- Hora en Panamá: 2:00 p.m.
- Hora local: 3:00 p.m.
- Estadio: New York New Jersey Stadium.
- Nombre habitual: MetLife Stadium.
- Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey.
- Capacidad mundialista: 80.663 espectadores.
- Posibles finalistas: Francia o España vs. Inglaterra o Argentina.
- Premio: el título de campeón del Mundial 2026.