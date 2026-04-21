Jorge Álvarez vuelve a dar de qué hablar en Alajuelense: el nuevo e inesperado capítulo con el fichaje soñado por Machillo Ramírez

En Liga Deportiva Alajuelense hay historias que parecen no terminar nunca, y la de Jorge Álvarez ya entró en esa categoría. Lo que empezó como un fichaje estratégico pedido por Óscar Ramírez terminó convirtiéndose en una novela con giros inesperados, versiones cruzadas y un desenlace que, lejos de aclarar el panorama, deja más preguntas que respuestas en el mercado centroamericano.

Todo explotó a partir de lo que reveló Kevin Jiménez en su canal Seguimos, donde dejó entrever que la Liga hizo absolutamente todo lo posible por concretar la llegada del volante. Hubo contactos, insistencia y hasta gestiones que se extendieron más de lo habitual, lo que demuestra el interés real que existía desde la dirigencia rojinegra por el futuro del jugador de Olimpia. Sin embargo, desde el entorno del jugador y su club, la historia empezó a mostrar fisuras difíciles de explicar.

¿Qué sucederá con Jorge Álvarez?

Según esa versión, desde Olimpia siempre hubo una postura firme: no vender a Álvarez a un rival directo de la región. Una decisión que, en sí misma, ya complicaba cualquier negociación. Pero lo que verdaderamente descolocó a Alajuelense fue lo que vino después, cuando el propio futbolista habría manejado una información completamente distinta sobre su situación contractual.

Durante buena parte de las conversaciones, el jugador insistía en que su vínculo finalizaba en diciembre, una condición que abría una puerta para negociar en términos mucho más accesibles. Con ese escenario, la Liga avanzó convencida de que podía encontrar una fórmula para destrabar la operación. El problema es que, en medio de los últimos intentos, apareció una verdad que cambió todo el tablero de un momento a otro.

La verdad detrás del contrato de Jorge Álvarez con Olimpia

En uno de esos movimientos finales, Álvarez terminó confirmando en su círculo cercano que en realidad tenía contrato vigente hasta 2029. Un dato que, de ser así, dejaba sin sentido todo el esfuerzo previo de Alajuelense. La sorpresa fue total, porque mientras en Honduras ya comenzaban a circular versiones en esa línea, puertas adentro del club manudo la sensación era de haber jugado un partido con reglas que nunca estuvieron del todo claras.

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Las dudas no tardaron en instalarse. ¿Hubo un malentendido? ¿Se manejaron dos versiones distintas del contrato? ¿O simplemente se trató de una estrategia para ganar tiempo y priorizar una futura venta al exterior? Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, la realidad terminó imponiéndose: Olimpia mantiene su postura de negociar al jugador fuera de Centroamérica, dejando a la Liga sin el refuerzo que tanto buscaba.

Así, el caso Jorge Álvarez se transforma en un nuevo capítulo que deja expuesto lo complejo que puede ser el mercado en la región. Para Machillo Ramírez, la historia cierra con frustración; para Alajuelense, con la sensación de haber estado cerca de algo que nunca fue del todo real.

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Datos Claves

El volante Jorge Álvarez confirmó que mantiene un contrato vigente con Olimpia hasta 2029 .

confirmó que mantiene un contrato vigente con hasta . Club Olimpia Deportivo rechazó vender al jugador a cualquier equipo rival de Centroamérica .

rechazó vender al jugador a cualquier equipo rival de . El técnico Óscar Ramírez solicitó el fichaje estratégico de Álvarez para la Liga Deportiva Alajuelense.