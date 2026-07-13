Este martes, franceses y españoles se enfrentan en un partidazo para definir al primer finalista del Mundial 2026.

Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio por la primera semifinal del Mundial 2026. El ganador conseguirá el boleto para la gran final y esperará al vencedor del partido entre Inglaterra y Argentina.

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El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Francia llega después de eliminar a Marruecos, mientras que España consiguió su clasificación tras vencer a Bélgica.

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¿A qué hora juegan Francia vs. España por el Mundial 2026?

Horarios del partido en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

El encuentro comenzará a las 2:00 p.m. de Arlington, ciudad ubicada en el estado de Texas, y a las 9:00 p.m. de Francia y España.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs. España en Centroamérica?

Costa Rica: FOX, FOX+ y Teletica.

FOX, FOX+ y Teletica. El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.

Tigo Sports, FOX y Canal 4. Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.

Tigo Sports, FOX y Canal 11. Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena.

Tigo Sports, FOX y Telecadena. Nicaragua: Tigo Sports.

Tigo Sports. Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC, TVN y TV Máx.

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¿Dónde ver Francia vs. España por streaming?

En El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, el partido estará disponible mediante la aplicación de Tigo Sports, que permite seguir los encuentros desde teléfonos celulares, tabletas, computadoras y televisores compatibles.

En Costa Rica, la transmisión online estará disponible por TDMAX, cuyo contenido mundialista solamente puede verse dentro del territorio costarricense debido a las restricciones de los derechos de transmisión.

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La disponibilidad de cada plataforma puede depender del plan contratado y de la ubicación del usuario.

Mbappé, goleador de Francia. (Getty Images)

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¿Dónde ver Francia vs. España en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la semifinal podrá seguirse por FOX en inglés. La transmisión en español estará disponible por Telemundo y mediante la plataforma Peacock.

El partido comenzará a las:

12:00 p.m. del Pacífico.

1:00 p.m. de la Montaña.

2:00 p.m. del Centro.

3:00 p.m. del Este.

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¿Dónde juegan Francia y España la semifinal?

El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, denominación mundialista del AT&T Stadium.

El recinto está ubicado en Arlington, dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Cuenta con techo retráctil y una capacidad que puede superar los 90 mil espectadores según la configuración utilizada.

Oyarzabal, goleador de España. (Getty Images)

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Cómo llega Francia a la semifinal

Francia ganó sus seis partidos en el torneo y todavía no recibió goles durante las rondas eliminatorias.

El recorrido de Les Bleus fue:

Francia 3-1 Senegal.

Francia 3-0 Irak.

Noruega 1-4 Francia.

Francia 3-0 Suecia.

Paraguay 0-1 Francia.

Francia 2-0 Marruecos.

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El equipo dirigido por Didier Deschamps busca disputar su tercera final mundialista consecutiva, después de haber sido campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.

Cómo llega España a la semifinal

España también permanece invicta y solamente recibió un gol durante toda la competencia.

La campaña de La Roja fue:

España 0-0 Cabo Verde.

España 4-0 Arabia Saudita.

Uruguay 0-1 España.

España 3-0 Austria.

Portugal 0-1 España.

España 2-1 Bélgica.

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El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente intenta alcanzar su segunda final de una Copa del Mundo. La anterior fue en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos y consiguió su único título mundial.

Qué pasa si Francia y España empatan

Como se trata de una semifinal, el partido debe tener obligatoriamente un ganador.

Si Francia y España terminan igualadas después de los 90 minutos, se disputará una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15.

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Si el empate continúa, el primer finalista del Mundial 2026 se definirá mediante una tanda de penales.

Contra quién juega el ganador de Francia vs. España

El seleccionado que consiga la clasificación enfrentará en la final al ganador de la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

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La definición del título se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, conocido habitualmente como MetLife Stadium.

El perdedor de Francia-España jugará el sábado 18 de julio por el tercer puesto en el Miami Stadium.

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Datos clave de Francia vs. España