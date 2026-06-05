Messi descartado y Honduras sufre una baja de última hora ante Argentina

Lionel Messi se reserva para la Copa del Mundo y no estará ante Honduras. Scaloni lo quiere al 100% para el debut ante Argelia.

La Selección de Honduras se enfrenta este sábado a un duro desafío. El equipo catracho jugará un partido amistoso contra Argentina en el Kyle Field de Texas, un impresionante estadio con capacidad para 100 mil personas. Sin embargo, ambos equipos llegarán al encuentro con ausencias muy importantes.

Por el lado de Honduras, se confirmó una mala noticia de último momento: Jorge Álvarez es baja confirmada por lesión y no podrá jugar.

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Esta es la segunda vez consecutiva que el futbolista se queda fuera de los planes del entrenador José Francisco Molina, ya que en el debut ante Perú no pudo estar presente debido a problemas familiares.

Argentina tampoco tendrá a su máxima estrella En el campamento argentino la situación no es muy distinta. El capitán Leo Messi está completamente descartado para el partido de este sábado, según informa diario Olé.

Álvaro de la Rocha dio a conocer la baja de Jorge Álvarez.

El astro sufrió una molestia en su pierna izquierda jugando con el Inter Miami y, aunque ya empezó a entrenar con sus compañeros, el técnico Lionel Scaloni decidió cuidarlo. La prioridad de Argentina es no arriesgarlo para que llegue al 100% al Mundial.

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A pesar de que los fanáticos no podrán ver el esperado duelo entre Messi y las figuras ausentes de Honduras como Álvarez, el partido sigue siendo una prueba de fuego para la Selección Nacional antes de la gran cita mundialista.

En resumen

Messi no jugará por precaución debido a una molestia física en su pierna izquierda.

no jugará por precaución debido a una molestia física en su pierna izquierda. Jorge Álvarez se pierde el partido por lesión, siendo su segunda ausencia consecutiva con la selección.

El encuentro amistoso se disputará este sábado en Texas ante un imponente estadio para 100 mil espectadores. El cotejo arranca a las 6:00 de la tarde hora de Honduras.