“Nunca quise que sucediera”: el sentido comunicado de Luis Palma tras ocasionar lo peor y conmociona a Honduras

Luis Palma tuvo una noche de locos este miércoles cuándo fue protagonista pra bien y para mal en todo lo que pasó entre Raków Częstochowa vs. Lech Poznań.

El hondureño asistió, anotó y salió expulsado, todo en 54 minutos del encuentro por la Liga de Polonia.

¿Qué sucedió con Luis Palma y cuál es su mensaje?

Si bien el primer informe fue netamente deportivo y sobre la expulsión del extremo, lo cierto es que todo ha ido a peor.

Tras el partido se ha confirmado que Zoran Arsenić, el futbolista que recibió la falta por la que el hondureño salió expulsado, sufrió una fractura de peroné como consecuencia de la entrada de Palma.

Los exámenes médicos informan que el jugador croata, que se retiró llorando del campo, estará entre 6 y 8 semanas de baja como consecuencia de la fractura.

Es ante esto, que el propio Luis Enrique Palma envió un sentido mensaje vía su cuenta oficial de Instagram a su compañero de profesión tras lo ocurrido.

El internacional por Honduras fue claro: Nunca tuvo mala intención de querer dañar de gravedad a su rival.

“Han pasado algunas horas desde el incidente y me gustaría, en primer lugar, ofrecer mis más sinceras disculpas al cuerpo técnico, al equipo y a la afición del Lech por lo sucedido ayer, que provocó que el equipo jugara con un jugador menos”, comenzó diciendo.

Sobre lo ocurrido con el lateral de Raków, Palma lamentó todo lo que terminó pasando por su dura falta.

“En segundo lugar, quiero disculparme públicamente y dejar claro que lastimar a Zoran Arsenić nunca fue mi mala intención. Desafortunadamente, causé una lesión que nunca quise que sucediera. Le deseo sinceramente una pronta y completa recuperación, así como mucha fuerza para él, su familia y el club”,

Al mensaje de Palma se unió su director técnico, Niels Frederiksen, que en conferencia de prensa respaldó lo después publicado por el ´77´.

“Quisiera decir algo más importante: lamentamos que Zoran Arsenić se lesionara por la falta. Luis Palma dijo que no tenía mala intención, se distrajo, y estas cosas pasan. No es agradable. Lo sentimos y le deseamos buena salud a Zoran”, comentó.

Por lo pronto quedará esperar qué sanción tendrá el hondureño ya que salió expulsado y se tendrá que catalogar cómo la comisión de disciplina de la Ekstraklasa evalúe lo sucedido.

