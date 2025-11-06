Es tendencia:
Honduras

UEFA presume a Luis Palma tras su gol al Rayo Vallecano en la Conference League y la selección de Honduras responde

Luis Palma no deja de sorprende a los aficionados del Lech Poznan que lo quieren mucho por sus actuaciones.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Lech Poznan perdió ante el Rayo Vallecano en la Conference League.

Luis Palma ha demostrado que está viviendo su época más dulce en el Lech Poznan, el hondureño marcó su sexto gol con la camisa polaca desde que llegó cedido del Celtic de Escocia. Se lo hizo a Rayo Vallecano en la derrota 3-2.

El hondureño ha sido presumido por UEFA destacando que en tres partidos de Conference League el catracho ha aportado en cuatro goles directos.

Luis Enrique marcó 3 tantos y brindó una asistencias, siendo el jugador que más produce para el Lech Poznan en el torneo de UEFA. El catracho jugó 70 minutos ante los españoles tras ser sustituido.

Tras la caída, Lech Poznan quedó en la posición 23 de la Conference League, esto luego de una victoria y dos derrotas. Solo suman 3 unidades.

¿Qué respondió Honduras sobre Luis Palma?

La página oficial de X, antes Twitter de la selección nacional de Honduras compartió la publicació y ha puesto la bandera del país, un corazón y un fueguito.

Esto en alución de que Palma Oseguera va a llegar encendido para los juegos de Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 ante Nicaragua y Costa Rica.

Antes de atender el llamado de la Bicolor, Luis Palma jugará un último partido con el Lech Poznan por la Liga de Polonia ante el Arka.

