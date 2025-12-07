Entrada criminal: Darwin Cerén perdió la cabeza en el partido de Águila contra Firpo por las semifinales del Apertura 2025

Águila vive un momento crítico en las semifinales del Apertura 2025, luego de perder a una de sus piezas más importantes en pleno desarrollo del partido de ida ante el Firpo. La expulsión del mediocampista Darwin Cerén dejó al cuadro emplumado con un hombre menos y complicó aún más una serie que ya tenía un marcador adverso.

El incidente ocurrió al minuto 41, cuando Cerén realizó una fuerte entrada sobre el volante taurino Mauricio Cerritos. La acción, que generó inmediata reacción tanto en jugadores como en aficionados, fue evaluada de inmediato por el árbitro Iván Barton, quien no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al capitán del Águila.

Tras el choque, Mauricio Cerritos tuvo que abandonar el campo en camilla, causando preocupación en el banquillo de Firpo. Sin embargo, minutos más tarde el volante logró reincorporarse al partido, lo que alivió los temores del cuerpo técnico y de la afición usuluteca.

La expulsión llegó en un momento delicado para el Águila, que ya se encontraba en desventaja gracias a un gol tempranero de Styven Vásquez, quien había puesto el 0-1 en el marcador. Con diez hombres en cancha, las posibilidades de reacción del equipo se redujeron considerablemente.

Baja sensible para Águila

La ausencia de Darwin Cerén para el partido de vuelta en Usulután representa un golpe duro para la planificación del cuerpo técnico, ya que el mediocampista es uno de los líderes del plantel y pieza clave en el equilibrio del equipo. Su baja obligará a modificar esquema y funciones en un duelo donde el margen de error será mínimo.

Con la serie cuesta arriba y la presión aumentando, el Águila deberá buscar alternativas para intentar revertir el marcador en territorio ajeno. El Firpo, por su parte, llega fortalecido tanto por la ventaja como por la superioridad numérica que marcó el desarrollo del primer encuentro. El cierre promete emociones fuertes en la lucha por el boleto a la final.