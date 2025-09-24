Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Honduras

Más grave de lo que parecía: Reinaldo Rueda recibe la confirmación que lo pone en problemas ante Costa Rica e impacta a Concacaf

El DT de Honduras no logra tener paz y fue notificado de una dura noticia antes de enfrentar a Costa Rica.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda fue notificado de una pésima noticia.
Reinaldo Rueda fue notificado de una pésima noticia.

El sueño de Reinaldo Rueda de contar con todos sus jugadores de cara a los encuentros contra Costa Rica y Haití se ha esfumado por completo.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha hecho oficial que la Bicolor ya tiene una baja confirmada para los duelos de Octubre.

“Los mejores de Centroamérica”: Mathías, el verdugo de Alajuelense sorprende y envía mensaje a Diego Vázquez

ver también

“Los mejores de Centroamérica”: Mathías, el verdugo de Alajuelense sorprende y envía mensaje a Diego Vázquez

¿Qué jugador de Honduras se perderá el duelo contra Costa Rica?

Este martes la FFH sorprendió a todos y confirmó que Honduras no podrá contar con uno de sus legionarios en los próximos partidos.

Publicidad

Se trata del mediocampista que milita en el Inter Miami de la Major League Soccer, David Ruíz.

Ruíz, que salió lesionado contra Nicaragua en el último partido de la ´H´, estaba en proceso de recuperación tras sufrir lo que se presumía era un desgarro.

Fue el propio jugador que confirmó esa lesión el pasado 9 de septiembre cuando declaró que esperaba volver más fuerte, es el mismo desgarro, he tenido todo el año con esto, espero estar de vuelta”.

Publicidad

Sin embargo, fue el director técnico de las ´Garzas´, Javier Mascherano, que avisó de la posibilidad del catracho que para las fechas eliminatorias podría estar disponible.

Pese a eso, la situación terminó siendo más grave de lo que se tenía presupuestado y Ruíz finalmente tuvo que ser intervenido quirurjicamente.

Publicidad
Tweet placeholder

Es de esta manera que Honduras ya tiene confirmadas dos bajas sensibles para el clásico contra Costa Rica.

Publicidad

David Ruíz se une a Denil Maldonado como las ausencias confirmadas de la Bicolor ante La Selecta. Ambos tuvieron que ser operados y estarán varias semanas de baja.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Dile a la gente en Honduras…”: Kervin Arriaga sale al paso y confirma si estará o no ante Costa Rica
Honduras

“Dile a la gente en Honduras…”: Kervin Arriaga sale al paso y confirma si estará o no ante Costa Rica

Kervin Arriaga deja consternado a Reinaldo Rueda para el Honduras vs. Costa Rica por las Eliminatorias de Concacaf
Honduras

Kervin Arriaga deja consternado a Reinaldo Rueda para el Honduras vs. Costa Rica por las Eliminatorias de Concacaf

"Decisión tomada": el Piojo Herrera define la gran sorpresa en la convocatoria
Costa Rica

"Decisión tomada": el Piojo Herrera define la gran sorpresa en la convocatoria

Kadir Barría recibe el mensaje que jamás imaginó: "Nadie lo conocía"
Panama

Kadir Barría recibe el mensaje que jamás imaginó: "Nadie lo conocía"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo