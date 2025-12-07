Es tendencia:
Días claves: Comunicaciones tomará decisiones que podrían determinar su futuro en el Clausura 2026

Los albos comenzarán a decidir la estructuración de su equipo para el otro campeonato.

La eliminación de Comunicaciones en el Torneo Apertura 2025 dejó una profunda sensación de fracaso en la institución crema, luego de cerrar la fase regular en el último lugar de la tabla con apenas 20 puntos. Este resultado representa uno de los episodios más críticos en la historia reciente del club, que quedó fuera de la Fase Final sin argumentos futbolísticos que respaldaran una posible clasificación.

Desde que concluyó la Jornada 22, el ambiente en el campamento albo se ha visto marcado por la incertidumbre y opiniones divididas. Uno de los temas que más debate ha generado es la continuidad del portero Fredy Pérez, señalado por un sector de la afición como uno de los responsables del bajo rendimiento del equipo. Pese a los rumores que lo colocaban fuera del club, su situación contractual determinó que continuará en la institución.

Más allá del caso del guardameta, comienzan a surgir posibles movimientos en el mercado crema, donde algunos nombres han tomado especial fuerza. Entre los más destacados se encuentran Yustin Arboleda y el posible regreso de Kevin López, dos futbolistas que actualmente militan en Honduras y que suenan como opciones reales para reforzar al equipo de cara al futuro inmediato.

Comunicaciones comenzará a tomar decisiones

A pesar de los fuertes rumores, la directiva de Comunicaciones mantiene silencio y hasta ahora no ha confirmado ninguna negociación en curso. La falta de información oficial incrementa la especulación, pero también refleja el proceso de análisis interno que atraviesa la entidad tras una temporada marcada por la inconsistencia.

Se espera que en el transcurso de la semana el club dé a conocer noticias relacionadas con la reestructuración del plantel, aunque por las limitaciones de cupo y el punto de la temporada en que se encuentra el torneo, no se prevén cambios drásticos. Aun así, la afición crema aguarda señales claras del rumbo que tomará la institución tras uno de sus capítulos más difíciles en los últimos años.

Iván Franco Sopegno dio a conocer que ya sabe que áreas reforzar, pero seguramente esperará a que algunos clubes que aún siguen en competencia queden fuera para poder cerrar sus contrataciones.

