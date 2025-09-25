Es tendencia:
Alajuelense, sin viajar a Honduras, ya tiene su primer problema: Motagua lo hizo oficial ante Concacaf

Alajuelense tiene que darle la vuelta a la eliminatoria contra Motagua, pero el Azul Profundo va a evitarlo a toda costa.

Por Alvaro De La Rocha

Alajuelense recibió noticia de Motagua antes de la vuelta.
Alajuelense recibió noticia de Motagua antes de la vuelta.

Motagua quiere dar el golpe definitivo a Alajuelense el próximo martes 30 de septiembre en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El Ciclón sacó un importante 0-1 en el Alejandro Morera Soto y ahora quiere hacer valer ese gol de Mathías Vázquez para estar en las semifinales de la Copa Centroamericana.

Acá está la prueba: apareció el video con la burla de Motagua a Alajuelense que más disfrutan en Saprissa

Acá está la prueba: apareció el video con la burla de Motagua a Alajuelense que más disfrutan en Saprissa

Motagua no ha parado de trabajar y ha confirmado una noticia que no vendrá nada bien para las aspiraciones el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez.

¿Qué confirmó Motagua ante Concacaf para la vuelta contra Alajuelense?

La directiva del Ciclón sabe de la importancia de estar en semifinales, no los por clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf, sino que también por el premio que conlleva estar en la siguiente ronda, por lo que esperan UN LLENAZO.

Ante los ojos de Alajuelense: esto hizo Concacaf con Mathías Vázquez tras poner a sufrir a Machillo Ramírez

Ante los ojos de Alajuelense: esto hizo Concacaf con Mathías Vázquez tras poner a sufrir a Machillo Ramírez

Por lo que han decidido poner precios accesibles para que sus aficionados puedan llenar el Nacional, en comparación al partido contra Cartaginés, un sector ha bajado su valor.

Y es que los precios confirmados por Motagua para el partido contra Alajuelense son: sol – 150, sombra – 250 y silla – 600 lempiras.

Los hinchas no tienen excusa para acompañar al club el próximo martes, donde el Azul Profundo espera seguir haciendo historia de la mano de Javier López.

Comparado con los precios de Cartaginés, encontramos que el sector de sol bajó 50 lempiras, mientras que sombra subió la misma cantidad. El que se mantuvo fue silla.

