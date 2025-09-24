El mensaje de Luis Palma que deja pensando a toda Costa Rica y Piojo Herrera antes de la ‘final’ contra Honduras en Eliminatorias

Luis Enrique Palma Oseguera (25 años) está confirmando que ha regresado a su mejor versión. Salir del Celtic le ha venido de maravilla y en el Lech Poznan de Polonia solo hace disfrutar a su afición.
El ex Vida de La Ceiba lo volvió a hacer este miércoles cuando anotó un golazo y dio una asistencia para que su club tomara ventaja ante el Raków Częstochowa de visita.
ver también
EXCLUSIVA: Honduras jugará amistoso histórico ante el Campeón del Mundo antes del Mundial 2026
Luis Enrique primero aportó la asistencia, que fue un pase entre líneas al minuto 28′. El catracho vio el espacio y con una pelota rastrera puso el pase al pie del compañero, Joel Pereira, que solo tuvo que darse la media vuelta para rematar al arco y ponerse a festejar el tanto.
Con esto, Palma Oseguera llegó a dos asistencias desde que es jugador del Lech Poznan de Polonia. Algo que pone muy orgullosa a toda Honduras.
El golazo de Luis Palma ante el Raków Częstochowa
“El Bicho” no se quedó solo con la asistencia, si no que marcó un golazo antes de irse al descanso. El hondureño, más tirado esta vez por derecha, hizo un recorte para el centro que dejó tirado al defensa que lo marcaba.
Luego de esto sacó un zurdazo abajo para vencer al arquero que no tuvo chance de llegar a la pelota. Un tanto inferenal de Palma que confirma a todos que su confianza está de regreso. En Polonia lleva tres goles y dos asistencias.
No todo fue felicidad para Luis Palma
Al minuto 55′ del partido cuando todo parecía que se iba a llevar el MVP del partido a casa, Luis Palma cometió una falta sobre un rival que en principio fue tarjeta amarilla.
Trras ser revisada en el VAR por el famoso árbitro Szymon Marciniak, fue expulsado. Un partido completamente loco para Palma Oseguera que se perderá el siguiente juego contra Jagiellonia Bialystok.
Antes de atender la convocatoria para enfrentarse a Costa Rica y Haití, al Bicho le quedarán dos partidos que serán ante el Rapid Viena el 02 de octubre y GKS Katowice el 05.
Mensaje claro de Luis Palma a Costa Rica
A pesar de ser uno de los más criticados, Luis Enrique es el mejor jugador de la era Reinaldo Rueda rumbo al Mundial 2026. “El Bicho” siempre apareció y es de los que más aportaciones tiene en goles y asistencias.
Durante el proceso Rueda, Palma Oseguera ha marcado seis tantos y ha proporcionado a sus compañeros 11 pases de gol, lo que en total hace 17 apotaciones directas para la Bicolor.
ver también
Más grave de lo que parecía: Reinaldo Rueda recibe la confirmación que lo pone en problemas ante Costa Rica e impacta a Concacaf
Con esto y el nivel que muestra en el Lech Poznan de Polonia, Luis le demuestra a Costa Rica y Piojo Herrera del jugador que más se debe de cuidar para el 09 de octubre por las Eliminatorias de Concacaf.