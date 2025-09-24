Es tendencia:
EXCLUSIVA: Honduras jugará amistoso histórico ante el Campeón del Mundo antes del Mundial 2026

Fútbol Centroamérica pudo conocer en EXCLUSIVA que Honduras jugará contra una selección top mundial en Junio 2026.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Honduras jugará un amistoso de lujo antes del próximo Mundial.
Honduras jugará un amistoso de lujo antes del próximo Mundial.

¡Bombazo! La Selección Nacional de Honduras está a punto de cerrar un partido histórico para 2026.

La Federación de Fútbol de Honduras está en negociaciones avanzadas para enfrentar a la mejor selección de Sudamérica.

Honduras enfrentará a Argentina antes de la Copa del Mundo

Fútbol Centroamérica mediante su periodista Álvaro De La Rocha han podido conocer en EXCLUSIVA que la FFH está en negociaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El motivo de las charlas entre FFH y AFA es para cerrar un amistoso de preparación antes del próximo mundial.

La información que se tiene es que Honduras y el equipo comandado por Lionel Messi se verán las caras en el próximo mes de junio 2026.

Será la segunda vez que estas selecciones se enfrenten en partido amistoso previo al mundial, ya lo hicieron en 2022 antes de Qatar.

Fue gracias a ese partido mencionado que las relaciones entre ambas federaciones quedaron en buenos términos y que este partido se puede llevar a cabo.

El encuentro se disputará en la doble fecha FIFA del sexto mes del próximo año y según lo que aseguran todo está prácticamente cerrado.

Los encuentros se disputarán en Estados Unidos, país donde se jugará el próximo mundial.

Solo queda por confirmar el estadio del recinto que albergará este histórico encuentro.

