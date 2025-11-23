“Terminó su trayectoria”: Reinaldo Rueda recibe la sentencia más dolorosa tras fracasar con Honduras

La Selección de Honduras no pudo clasificar al Mundial 2026, luego del empate contra Costa Rica, y automáticamente desvinculó a Reinaldo Rueda de la dirección técnica.

El contrato del entrenador colombiano con la H finalizó después de no haber conseguido el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo. “Hacemos oficial que la relación profesional del actual cuerpo técnico ha finalizado con el último partido del proceso clasificatorio al Mundial 2026”, comunicó días atrás.

Después del fracaso que nadie le perdonará a Reinaldo Rueda, especialmente por las grandes posibilidades que existían de ir al Mundial, el periodista Mauricio Kawas arremetió con todo contra el entrenador y le lanzó una de las críticas más duras.

Mauricio Kawas no se guardó nada y le dijo a Rueda todo lo que piensa tras el fracaso

“Nos quedamos fuera por usted profe. Por su cobardía. Porque no fue valiente en el campo y contagió a los muchachos con su cobardía“, comenzó el periodista de Todo Deportes Televisión.

El periodista remarcó la trayectoria de Rueda y se mostró indignado por no haber logrado la clasificación con Honduras a pesar de su experiencia: “Dirigió en Flamengo, dirigir Honduras es un confite para usted comparado con la presión. ¿Te vas a venir a arrugar aquí como arrugaste?“.

“Si Honduras metía el gol, iba al Mundial y se acabó el tema. Nosotros de gallina tirados atrás. No puede ser. El camino nunca va a ser jugar al empate para un repechaje. El camino siempre va a ser ganar para el cupo directo. Debería darnos vergüenza. Si sos Rueda, terminaste tu trayectoria de la forma más vergonzosa, con temores, atricherado y tirado atrás“, sentenció Mauricio Kawas.