Nunca les pasó en Olimpia y Motagua: Pedro Troglio y Rodrigo Auzmendi lo viven en Banfield ¿Se irán?

Pedro Troglio y Rodrigo Auzmendi salvaron a Banfield del descenso, el DT supo aguantar la mala situación económica y el goleador fue importante con sus tantos para sacar el barco adelante.

La permanencia se consumó, pero las malas noticias no paran de llegar al “Taladro”. Y es que el juez Luis Armella, del Juzgado Federal en lo Criminal, allanó su sede por una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

¿Por qué allanaron a Banfield, equipo de Pedro Troglio y Rodrigo Auzmendi?

Todo esto surge luego de un préstamo de un exdirigente, para ser exactos, José Spinosa, a una empresa alemana en 2019.

Dicho dinero se garantizó con el pase de Agustín Urzi hasta 2023 cuando este decide marcharse al Juárez de México.

“Spinoza le dio el 30 % de los derechos económicos a esa empresa porque no le había pagado. En eso no tiene nada que ver Sur Finanzas, que se creó en 2023. Pasa que todos se creían que Sur Finanzas era el dueño de Banfield”, afirmó Matías Mariotto, presidente del club.

“En el 2023, Spinosa tomó un crédito de Sur Finanzas, yo eso lo puse en el estado de situación al asumir, los socios lo saben. Está el informe de toda la deuda”, agregó Mariotto. “Mi gestión no tiene nada que ver con Sur Finanzas”.

Comunicado del Banfiel sobre el caso

Banfield se encuentra sometido a un procedimiento judicial, dentro del cual se llevan a cabo una serie de allanamientos a raíz de la investigación del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, por gestiones realizadas entre el 2019 y el 2023.

Desde el club nos pusimos a entera disposición de la justicia colaborando con todo lo necesario para que puedan desarrollar la investigación.

Este caso debe resolverlo la justicia y tras salvar a Banfield del descenso, Pedro Trogliono tiene contrato, ya que finalizó su vínculo al término del pasado duelo del 16 de noviembre. Eso sí, todo indica que será renovado hasta diciembre de 2026. Rodrigo si cuenta con un vínculo con “El Taladro”.