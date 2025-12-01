Es tendencia:
Honduras queda sorprendida con el duro golpe que le puede dar Rodrigo Auzmendi a Pedro Troglio

Rodrigo Auzmendi y Pedro Troglio se salvaron del descenso en Argentina y ahora el goleador puede dar un duro golpe.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Pedro Troglio puede recibir un duro golpe que no esperaba de Rodrigo Auzmendi.
Motagua perdió a Rodrigo Auzmendi a mitad de 2025, el delantero se juntó con Pedro Troglio y a final de temporada salvaron a Banfield del descenso, cosa que por ejemplo, Agustín, su hermano, no pudo hacer con Godoy Cruz.

Rodrigo con “El Taladro” hizo cuatro goles y dio dos asistencias en los 15 partidos. No son números tan buenos, pero aportaron a la salvación y que eso vale mucho para su afición.

Giro inesperado con Rodrigo Auzmendi

Ahora todo puede dar un giro inesperado, ya que el menor de los Auzmendi puede cambiar de club como lo informan en Argentina.

El periodista argentino Faustino Flores fue el encargado de recomendarlo para el Belgrano de Córdona, rival de Instituto donde a Pedro Troglio le fue mal antes de llegar a Banfield.

“Teléfono, Luis Fabián Artime. Con la salida de Jara y probablemente la de Passerini, Rodrigo Auzmendi debe ser nuevo refuerzo de Belgrano. 24 años, es un tanque, ligero y tiene una bomba en la pata”.

Rodrigo con esto tiene mercado, pero ya depende de Banfield, ya que el vínculo está hasta diciembre de 2026. El objetivo del “Taladro” es retenerlo, pero todo puede cambiar.

