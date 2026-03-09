Chucho López disparó sin piedad después del partido que tuvo Xelajú frente a Aurora por la jornada 12 del Clausura 2026. El futbolista de los Superchivos fue contundente contra la Liga Nacional y dijo lo que pocos se animan a criticar.

El jugador de Xelajú se quejó del campo de juego que tiene el Guillermo Slowling, la casa de Aurora, y criticó que se siga jugando en canchas de este estilo cuando hay mejores.

“No hay que ser mediocres, hay que buscar mejorar. No es por uno, es por los jóvenes. Con canchas tan malas como estas no se puede demostrar porque el balón te pica para todos lados. Si queremos ser mejores, tenemos que empezar por las canchas“, señaló Chucho a las autoridades.

“No es lo mismo venir a jugar en estas canchas que hacerlo en nuestro estadio, en el Pensativo, El Trébol o el Cementos”, expuso el futbolista de Xelajú en un claro reclamo hacia la Liga Nacional, quien es la que se encarga de aprobar los estadios de cada equipo.

Y pidió que cambie esta situación: “Para que el fútbol de Guatemala mejore hay que dar ese paso extra que se necesita“. Anteriormente, el ex América había apuntado contra otro de los campos de juego como el de Malacateco.

Xelajú se mantiene en los puestos de vanguardia

Pese a la incomodidad de Chucho López por los terrenos de juego, Xelajú aún se mantiene entre los primeros puestos de la Liga Nacional. Hasta el momento, el equipo de Roberto Hernández se mantiene en la tercera posición a seis del líder Comunicaciones.

