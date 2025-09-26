No hay marcha atrás: Honduras lo confirma ante Concacaf y la noticia viene con polémica para el partido contra Costa Rica

La selección de Honduras ha hecho el anuncio oficial ante Concacaf y todo queda listo para el partido del 09 de octubre ante Costa Rica.

El cotejo por la jornada 3 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 se va a jugar en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Aquí La Sele que dirige Miguel “Piojo” Herrera nunca ha ganando y menos cuando el estadio se pinta de azul y blanco.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha confirmado de forma oficial el precio de los boletos para el encuentro, pero esto viene con polémica.

Ante Nicaragua, la afición de Tegucigalpa se había quejado por el alto valor de las entradas, pero en ocasión el precio no bajó, si no que siguió subiendo.

Los precios anunciados son: el sector de sol tendrá un costo de 700 lempiras, mientras que la localidad de preferencias se fijó en 2,000 .

Las quejas no se han esperado, ya que ante Nicaragua en el Chelato Uclés costaron, sol -500, sombra -800, y silla -2,000 lempiras.

Ante Costa Rica, Honduras se juega gran parte del boleto y la afición es muy importante, por lo que se espera no le den la espalda a pesar del alto valor de los boletos.

Comunicado de FFH anunciado el precio de los boletos

“La H Somos Todos, El Momento es Ahora

Nos jugamos el pase al Mundial y lo hacemos en CASA.

San Pedro Sula será el primer escenario de los últimos dos partidos de local de la eliminatoria, y necesitamos que el estadio se pinte con los colores de #LaH.

Este no es solo un partido, es la oportunidad de demostrar que Honduras entera está unida a la Selección. Desde cada región del país, la voz de los #CatrachosdeCorazón es la que empuja”.

