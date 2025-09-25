“Algunos ya lo saben”: Piojo Herrera sorprende a Honduras con lo que dice y expone el problema de Costa Rica

Cada vez queda poco para la visita de Costa Rica a Honduras por la fecha 3 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

La Sele está obligada a sacar puntos en suelo catracho, ya que no pudo ganar en las dos primeras fechas e igualó ante Nicaragua y Haití, solo cuenta con dos unidades.

Miguel “Piojo” Herrera comentó sobre la salida a tierras hondureña y sorprendió al hablar del estadio Morazán, inmueble que conoce bien y donde asegura ya haber sufrido de la afición catracha.

Piojo Herrera sorprende con lo que dice del estadio Morazán

“¿Miguel Herrera debe pedir pistas de lo que es ir a jugar al estadio Morazán? ¿Qué prepara para esos dos partidos?”, fue lo que le preguntaron.

“Yo les diría que yo ya vive ese ambiente de eliminatorias, estuvimos dos horas en el estadio esperando salir cuando acabó el partido y nos querían matar a nosotros nada más, a los hondureños también porque perdieron con México 4-1 cuando ellos esperaban que iban a ganar y golear”.

Y agregó: “Recuerdo que tuvieron que vaciar las calles para que llegar al hotel, que estaba a tres o cuatro cuadras. Incluso estaba rodeado por la policía para que no llegaran aficionados, esto ya lo he vivido no es nada nuevo. El partido va a ser importante, pero también el de regreso en Costa Rica. Vamos a preparar a los muchachos para que sepan a lo que vamos, algunos ya lo saben“.

Al Piojo le consultaron si va a ser conservador en su planteamiento en Honduras. Aquí fue donde reveló el problema que tiene Costa Rica y que es muy evidente.

“Tenemos que ser sólidos en defensa y el equipo no ha terminado de mostrar esa solvencia, tenemos gol, pero no esa tranquilidad en defensa y vamos a equilibrar. Tenemos un arquero (Keylor Navas) que nos da mucha seguridad, necesitamos hablar con los otros 10 del equipo para que sean parte de cuando no tengamos la pelota defendamos”.

¿Tiene un presupuesto de puntos establecido para la visita a Honduras y recibir a Nicaragua?

“Nuestra idea era siempre sacar cuatro puntos mínimo en cada fecha FIFA y con eso está adentro, gana los tres de local y arrancas un punto de visita. Ya dejamos ir dos puntos nosotros y tenemos que buscarlos fuera, sea en Honduras o en Haití”.

Honduras recibe a Costa Rica el próximo 09 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.