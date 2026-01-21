“Petición del técnico”: Rolando Blackburn sacude a Panamá y regresa a una liga que dominó en Centroamérica

Rolando Blackburn está a nada de volver a una de las ligas que más dominó mientra estuvo en ellas. El panameño es agente libre y la firmará pronto, según lo que aseguran.

José Miguel Domínguez, mejor conocido como ChepeBomba, dio a conocer que son detalles los que faltan para que “El Toro” regrese a Honduras.

El nuevo equipo de Ronaldo Blackburn para 2026

Blackburn no volverá a La Ceiba donde ya brilló con el Victoria, como se había rumorado, su destino es el Génesis Policía.

Con 36 años, el delantero llega para tratar de superar los números que dejó en el país catracho, que fueron muy buenos y por los cuales interesó a equipos como Motagua.

Vistiendo la camisa de La Jaiba, “El Toro” anotó 11 goles en 18 partidos en el Apertura 2024, siendo uno de los máximos goleadores y logrando incluso un hat-trick histórico como el primer panameño en conseguirlo en la Liga Nacional.

“El fichaje de Blackburn respondería a la petición del técnico Fernando Mira, quien busca reforzar el ataque del Génesis con un delantero de experiencia y olfato goleador para el próximo torneo Clausura 2026”, indica ChepeBomba en su página oficial.

En su trayectoria por clubes, el ‘Toro’ ha anotado 107 goles oficiales, destacando etapas en Tauro FC y Chorrillo FC de Panamá, The Strongest de Bolivia, Comunicaciones de Guatemala, Deportivo Saprissa de Costa Rica y Port FC de Tailandia, entre otros.

