El club Merengue podría sufrir la primera baja de cara a la siguiente temporada y se verá en la obligación de reforzar en esa plaza que quedará disponible.

Elison Rivas estaría cerca de convertirse en la primera baja de Olimpia de cara a la siguiente temporada en la que el club también tendrá competencia internacional, por lo que será una obligación reforzar la banda izquierda.

Según reportes del periodista Álvaro de la Rocha, el jugador ya recibió una propuesta formal por parte del Antigua GFC de la primera división de Guatemala que dirige Mauricio Tapia.

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“Fuentes confirman que Antigua GFC ya le presentó una propuesta formal de 1 años al lateral hondureño, Elison Rivas”, señaló el comunicador en su cuenta de X.

Al mismo tiempo, indicó que el jugador ha sostenido pláticas con el club Merengue, pero no se ha presentado una oferta concreta ya que están esperando la finalización del Clausura 2026.

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Rivas también sonó como posible fichaje de un club en Colombia; sin embargo, esa opción se ha ido apagando ya que el equipo continúa en competición por el título en ese país sudamericano.

Olimpia busca reemplazo

Ante los rumores que señalan la salida de Rivas, el club Olimpia no se queda de brazos cruzados y ya ha empezado a buscar un posible sustituto del jugador. Entre los nombres surge el de Diego Rodríguez,a actual jugador del Olancho FC.

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Cabe destacar que de momento, solo existe interés en Rodríguez que sigue en competencia con Los Potros.