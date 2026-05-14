El cuadro Merengue está a un paso de lograr una nueva final en la Liga de Honduras en busca del tricampeonato lo que signigicaría la copa 41.

Jeaustin Campos está cerca de vivir un nuevo fracaso en el fútbol de Honduras y podría quedarse fuera de la gran final del Clausura 2026 a manos de Olimpia que este viernes se juega la vida ante Marathón en San Pedro Sula.

El equipo de Eduardo Espinel depende de sí mismo para buscar el tricampeonato y para asegurar su presencia en la final del torneo necesita sacar un triufo este viernes 15 de mayo ante el Marathón.

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Y es que, el cuadro Merengue es líder de su sector con seis puntos, seguido de Real España con tres y Marathón en la tercera posición con esa misma cantidad de unidades. Por lo que, un triunfo de Olimpia lo dejaría como líder absoluto del grupo A.

Las derrotas de Real España en su visita al Yankel Rosenthal ante Marathón y en el “Chelato” Uclés dejaron a “La Máquina” muy expuesta en la búsqueda de sus objetivos.

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¿Qué pasa si Olimpia empata?

Si el Olimpia empata ante el Monstruo Verde, llegaría a siete unidades para permanecer como líder. Ese resultado eliminaría a Real España, pero deja con posibilidades de clasificarse a los dirigidos por Pablo Lavallén.

Es importante recordar que, el Marathón cierra su triangular el próximo 18 de mayo cuando visite al Real España que, de darse este último resultado, ya llegaría eliminado a ese encuentro.

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Lo anterior se debe a que, el punto invisible únicamente beneficia al club que fue líder de las vueltas regulares del torneo (Real España), es decir que, si Olimpia y Marathón empatan en puntos, se define todo por diferencia de goles.

Así marcha la tabla de posiciones en las triangulares de Honduras