No jugarán más con Olimpia: tras ser echado por Alajuelense, se confirma una de las peores noticias para Eduardo Espinel

Olimpia no puede olvidar su traumatica eliminación de la Copa Centroamericana 2025 a manos de Alajuelense de Costa Rica. Ahora se ha confirmado lo peor para el conjunto Albo.

Y es que dos de sus jugadores no jugarán más en este torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras tras haber salido lesionado ante los Manudos.

¿Qué jugadores de Olimpia no jugarán más y es un duro golpe para Eduardo Espinel?

El primero es Jerry Bengtson, el veterano delantero sufrió un duro golpe en la tráquea por parte de Guillermo Villalobos y tuvo que ser hospitalizado. El goleador debe guardar reposo absoluto por seis semanas y se pierde lo que resta del torneo.

Otro lesionado contra Alajuelense fue Jamir Maldonado, quien tuvo una recaída de su antigua lesión en su rodilla derecha. El informe médico indica que tiene una ruptura de menisco por lo que será operado y se perderá los próximos dos meses.

A estas bajas hay que añadirle la de Edwin Rodríguez que se está recuperando de su operación en el quinto metatarsiano.

Olimpia busca su copa 40 y el bicampeonato en Honduras, pero estas lesiones pueden afectarlo en su camino, Eduardo Espinel debe poner manos a la obra para solucionarl el problema.

El próximo partido de Olimpia es ante Génesis Policia Nacional, será el domingo 09 de noviembre a las 3:00 de la tarde.