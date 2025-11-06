Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

No jugarán más con Olimpia: tras ser echado por Alajuelense, se confirma una de las peores noticias para Eduardo Espinel

Olimpia es el actual campeón del fútbol de Honduras y busca el bicampeoanto, pero tiene una doble mala noticia.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Olimpia ha sufrido un duro golpe que le puede pesar camino al bicampeonato.
Olimpia ha sufrido un duro golpe que le puede pesar camino al bicampeonato.

Olimpia no puede olvidar su traumatica eliminación de la Copa Centroamericana 2025 a manos de Alajuelense de Costa Rica. Ahora se ha confirmado lo peor para el conjunto Albo.

Y es que dos de sus jugadores no jugarán más en este torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras tras haber salido lesionado ante los Manudos.

Inesperado en Costa Rica: Jafet Soto le da a Honduras la ayuda que buscaba para definir el pase al Mundial 2026

ver también

Inesperado en Costa Rica: Jafet Soto le da a Honduras la ayuda que buscaba para definir el pase al Mundial 2026

¿Qué jugadores de Olimpia no jugarán más y es un duro golpe para Eduardo Espinel?

El primero es Jerry Bengtson, el veterano delantero sufrió un duro golpe en la tráquea por parte de Guillermo Villalobos y tuvo que ser hospitalizado. El goleador debe guardar reposo absoluto por seis semanas y se pierde lo que resta del torneo.

Otro lesionado contra Alajuelense fue Jamir Maldonado, quien tuvo una recaída de su antigua lesión en su rodilla derecha. El informe médico indica que tiene una ruptura de menisco por lo que será operado y se perderá los próximos dos meses.

Tweet placeholder

A estas bajas hay que añadirle la de Edwin Rodríguez que se está recuperando de su operación en el quinto metatarsiano.

Publicidad

Olimpia busca su copa 40 y el bicampeonato en Honduras, pero estas lesiones pueden afectarlo en su camino, Eduardo Espinel debe poner manos a la obra para solucionarl el problema.

Lo que nunca pasa en Honduras: destapan escándalo interno en Olimpia y revelan a los involucrados

ver también

Lo que nunca pasa en Honduras: destapan escándalo interno en Olimpia y revelan a los involucrados

El próximo partido de Olimpia es ante Génesis Policia Nacional, será el domingo 09 de noviembre a las 3:00 de la tarde.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Olimpia impacta a Alajuelense señalando el verdadero culpable de la eliminación
Honduras

Olimpia impacta a Alajuelense señalando el verdadero culpable de la eliminación

Todo Olimpia consternado con lo que dijo su técnico tras los penales fallados y la molestia con Alajuelense
Honduras

Todo Olimpia consternado con lo que dijo su técnico tras los penales fallados y la molestia con Alajuelense

Espinel responde esto a Machillo Ramírez y confirma la noticia que Olimpia estaba esperando
Honduras

Espinel responde esto a Machillo Ramírez y confirma la noticia que Olimpia estaba esperando

Bukele contradice a Bolillo Gómez sobre su continuidad en El Salvador hasta 2030
El Salvador

Bukele contradice a Bolillo Gómez sobre su continuidad en El Salvador hasta 2030

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo