¿Quién es y cómo juega Charles Forstner, la joya con pasaporte alemán que debuta en Alajuelense?

Los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense se llevaron una sorpresa más que agradable este sábado al ver la formación que eligió Óscar “Machillo” Ramírez para enfrentar a San Carlos en la última jornada de la fase regular del Apertura 2025.

Con la Liga ya clasificada a semifinales y con el liderato asegurado, el entrenador decidió apostar por la sangre joven con nombres como Johnny Álvarez, Deylan Paz, Elián Quesada, Deylan Aguilar, Tristan Demetrius… y un estreno absoluto que llamó la atención: Charles Forstner.

Ramírez les dio lugar a los juveniles (LDA).

¿Quién es Charles Forstner? La nueva joya rojinegra

Charles Forstner Esquivel, nacido el 11 de junio del 2007 en San Rafael de Escazú, es un talentoso volante mixto de 18 años que durante la última temporada se consolidó como una de las grandes figuras de la categoría U-21 de Alajuelense.

Aunque es costarricense, cuenta con pasaporte alemán por parte de su padre y estadounidense por parte de su madre, una triple nacionalidad que amplía notablemente su abanico de posibilidades a futuro.

En julio, Forstner fue reconocido por la UNAFUT como el mejor jugador U-21 del Torneo Clausura 2025. Llegó a la cantera manuda con apenas 13 años, mide 1,74 metros y destaca tanto por su calidad técnica como por su lectura de juego.

Además, este año fue parte de la convocatoria de Randall Azofeifa para la Selección Sub-20 de Costa Rica, con la que disputó dos amistosos ante Estados Unidos entre el 15 y el 18 de noviembre. En el primero jugó 32 minutos y repartió la asistencia del 1-2 final, dejando muy buenas sensaciones.

La otra buena noticia para la Liga

La otra gran novedad en la alineación del Machillo Ramírez es el egreso a la titularidad de Elián Quesada, el lateral de 20 años formado en la cantera del Arsenal de Inglaterra.

Quesada llevaba cuatro meses sin jugar desde el arranque (la última vez fue el 8 de agosto ante Managua por Copa Centroamericana) y este choque ante San Carlos representa para él una oportunidad invaluable de mostrarse ante el cuerpo técnico