Municipal celebra en los cuartos de final del Apertura 2025, aunque una de sus figuras lo pone en alerta

Municipal dio un paso firme en los cuartos de final del Torneo Apertura al vencer 0-1 a Deportivo Mictlán en el juego de ida disputado en el estadio La Asunción, que lució uno de sus mejores ambientes gracias a la masiva presencia de la afición local. Los conejos arrancaron con intensidad, presionando alto y buscando incomodar al portero Braulio Linares, quien respondió con seguridad respaldado por una defensa ordenada.

A pesar del empuje de los mitecos, la experiencia de los rojos se hizo notar en varios tramos del encuentro. Municipal mantuvo la calma y logró neutralizar los ataques del conjunto de casa. El primer aviso serio llegó con un disparo de Guillermo Chavasco, que no representó mayor peligro para Linares. Del lado escarlata, el ataque lucía impreciso, con pocas llegadas y escasa profundidad, lo que alentaba la confianza del cuadro local.

En el inicio del complemento, Mictlán fue claramente superior. Controló el ritmo, generó ocasiones y exigió al máximo a Linares. El guardameta rojo se erigió como figura con atajadas clave, destacando un potente remate de Juan Carlos Escobar y otro intento de Ronaldo Dinolis, acciones que evitaron que el marcador se inclinara para los de casa.

El duelo parecía inclinarse hacia los conejos, pero la visita resistió con orden y oportunas variantes desde el banquillo. Los cambios implementados por Mario Acevedo modificaron el rumbo del juego y dieron frescura al conjunto escarlata, que comenzó a generar peligro y a equilibrar las acciones.

El ingreso de Pedro Altán fue determinante. Primero estremeció el poste con un remate, luego cobró un tiro de esquina que terminó con un cabezazo de José Morales al palo tras un desvío de Darwin Torres. Finalmente, Altán encontró el premio a su insistencia al enviar un centro preciso desde la banda izquierda que Eddie Hernández remató de derecha para firmar el 0-1 definitivo, silenciando La Asunción y dándole la ventaja a los visitantes.

Con la serie parcialmente a su favor, Municipal deberá cerrar la llave el próximo miércoles a las 20:00 horas en el estadio El Trébol, donde buscará sellar su pase a las semifinales. Mictlán, por su parte, está obligado a ganar por dos goles para remontar.

No obstante, la victoria escarlata llegó acompañada de preocupación: la lesión de Rudy Muñoz se suma a las bajas de Carlos Estrada, César Archila, Kenderson Navarro y la duda de Aubrey David, quien atraviesa un momento personal delicado tras el fallecimiento de su padre.