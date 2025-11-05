Es tendencia:
Lo que nunca pasa en Honduras: destapan escándalo interno en Olimpia y revelan a los involucrados

Olimpia siempre está acostubrado a ser uno de los equipos más estables, pero ha revelado un escándalo que se ha dado.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Olimpia está envuelto en una polémica luego de lo que destapó un periodista hondureño.
Para ser un club como Olimpia, uno de los denominados grandes de Centroamérica si es un escándalo, para otros será normal o simplemente una noticia del diario vivir.

El León es el club de Honduras que más ingresos genera por patrocinadores y ha acostubrado a sus aficionados a que es una institucion con finanzas limpias y libre de deudas.

Esto no es así en el último tiempo luego de lo que reveló un periodista hondureño en su cuenta de ‘X’, antes Twitter.

¿Qué problema se vive en Olimpia?

Pues resulta que el club más grande de Honduras le está debiendo un mes de salario a su plantilla, algo que sorprende a todo un país porque no suele pasar.

“Mientras tanto, el mas grande de Honduras y Centroamérica, Olimpia, también tiene un pequeño retraso salarial de un mes con sus jugadores“, fue lo que escribió Manfredo Reyes, quien también fue uno de los primeros en informar de la crisis del Victoria.

Tweet placeholder
Seguramente el problema será resuelto, pero si sorprende que un club como Olimpia tenga estas situaciones.

El club sigue vendiendo sus camisetas oficiales y cada vez firma más patrocinadores. A lo que se le atañe la raíz del mal es a la poca venta de jugadores al extranjero.

