Estuvo al mando de El Salvador y ahora consigue un logro que pone en alerta al Bolillo Gómez

La categoría Sub-21 de Pumas escribió una página dorada en el fútbol mexicano al coronarse campeona del Apertura 2025, un logro que llegó luego de una intensa final ante Santos Laguna, a quien vencieron por un 4-3 en el marcador global. El equipo universitario, dirigido por el salvadoreño Gerson Pérez, mostró carácter, fútbol y madurez para levantar un título que confirma el crecimiento de su proyecto formativo.

La serie comenzó con un vibrante 3-2 en La Cantera, donde Pumas logró una espectacular remontada. Santos tomó ventaja temprana con el 0-2, pero los auriazules reaccionaron antes del descanso gracias al tanto de Norberto Jiménez, quien abrió la puerta para la reacción. Ya en el complemento, Héctor Ramírez se convirtió en la figura del encuentro al marcar un doblete que le dio vuelta al marcador y ventaja para el duelo decisivo.

En la vuelta, disputada en el TSM Corona, la tensión se mantuvo hasta el final. Cuando parecía que el duelo se encaminaba a un cierre dramático, apareció José “Ferra” González al minuto 84 para anotar el gol que prácticamente garantizó el campeonato. Aunque Santos descontó en el tiempo agregado, el 1-1 final no fue suficiente para evitar que el título viajara a Ciudad Universitaria.

El once campeón estuvo integrado por jugadores con experiencia en Primera División, lo que fue clave para afrontar los momentos de mayor presión. Daniel González y el capitán Héctor Ramírez ya habían debutado bajo las órdenes de Rafael Puente del Río, mientras que Stanley García tuvo su estreno con Efraín Juárez. También destacó el guardameta Miguel Paul, parte del primer equipo y quien incluso tuvo minutos en la Leagues Cup frente al Inter Miami tras la expulsión de Keylor Navas.

El camino hacia la final tampoco fue sencillo. Los universitarios eliminaron a Pachuca en los cuartos de final y posteriormente superaron a Tigres en semifinales, confirmando su condición de candidato y mostrando un fútbol sólido en todas las líneas. El equipo supo adaptarse a cada escenario y responder con jerarquía en las instancias decisivas.

Este campeonato representa el primer título en la carrera de Gerson Pérez como entrenador principal de un equipo, luego de haber sido asistente en el Chicago Fire II. Su gestión, disciplina táctica y capacidad para potenciar jóvenes terminan de consolidarlo como una de las nuevas promesas del banquillo centroamericano. Para Pumas, este trofeo no solo celebra un campeonato, sino que refuerza la proyección de su cantera, uno de los pilares históricos del club.