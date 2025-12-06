El delantero salvadoreño Brayan Gil continúa dejando huella en el fútbol europeo y, a falta de una jornada para cerrar el año, se mantiene dentro del Top 5 de goleadores de la Premier Liga de Rusia, una de las competiciones más exigentes del continente. Su constancia, olfato goleador y peso ofensivo lo han colocado entre los artilleros más destacados de la temporada.

El líder actual del torneo es Aleksey Batrakov, quien suma 10 goles y se mantiene en la cima del certamen conocido como el del “oso rugiente”. Muy cerca de él aparece Mirlind Daku, con nueve anotaciones, mientras que la tercera plaza presenta un triple empate que demuestra lo cerrada que está la lucha por el título de goleo.

En esa tercera posición figuran Maksim Glushenkov, Eduard Spertsyan y Brayan Gil Hurtado, cada uno con ocho goles. Sin embargo, el orden en la tabla no obedece únicamente al número de tantos, sino a un criterio particular que utiliza la liga para desempatar entre goleadores con la misma cantidad de anotaciones.

La Premier Liga da prioridad a los jugadores que hayan marcado menos goles por la vía del penal, razón por la cual Glushenkov, que no suma ninguno desde los once metros, encabeza ese grupo. Detrás aparece Spertsyan, con dos penales, mientras que Brayan Gil registra tres, ubicándose en la quinta posición general pese a tener los mismos goles en jugada.

Aun así, la temporada del atacante salvadoreño ha sido más que positiva. Su impacto en el ataque, su crecimiento futbolístico y sus actuaciones clave lo mantienen en la discusión entre los mejores delanteros del campeonato ruso, en un entorno competitivo y plagado de talento internacional.

Brayan Gil tendrá una última oportunidad para ensanchar su marca goleadora en el próximo duelo ante el Krylya Sovetov, un partido que podría permitirle acercarse al líder —o incluso igualarlo— si mantiene su ritmo anotador. La pregunta ahora es clara: ¿dará alcance al máximo goleador del torneo? El cierre promete emociones fuertes.

