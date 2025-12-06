Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Brayan Gil está cerca de conseguir una marca en Europa que emociona en El Salvador

El delantero salvadoreño está cerca de lograr un objetivo que lo pone con los grandes.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
El delantero salvadoreño está teniendo un gran rendimiento
El delantero salvadoreño está teniendo un gran rendimiento

El delantero salvadoreño Brayan Gil continúa dejando huella en el fútbol europeo y, a falta de una jornada para cerrar el año, se mantiene dentro del Top 5 de goleadores de la Premier Liga de Rusia, una de las competiciones más exigentes del continente. Su constancia, olfato goleador y peso ofensivo lo han colocado entre los artilleros más destacados de la temporada.

Del barrio al futbol profesional: La historia de la nueva promesa de la Selección de El Salvador

ver también

Del barrio al futbol profesional: La historia de la nueva promesa de la Selección de El Salvador

El líder actual del torneo es Aleksey Batrakov, quien suma 10 goles y se mantiene en la cima del certamen conocido como el del “oso rugiente”. Muy cerca de él aparece Mirlind Daku, con nueve anotaciones, mientras que la tercera plaza presenta un triple empate que demuestra lo cerrada que está la lucha por el título de goleo.

En esa tercera posición figuran Maksim Glushenkov, Eduard Spertsyan y Brayan Gil Hurtado, cada uno con ocho goles. Sin embargo, el orden en la tabla no obedece únicamente al número de tantos, sino a un criterio particular que utiliza la liga para desempatar entre goleadores con la misma cantidad de anotaciones.

La Premier Liga da prioridad a los jugadores que hayan marcado menos goles por la vía del penal, razón por la cual Glushenkov, que no suma ninguno desde los once metros, encabeza ese grupo. Detrás aparece Spertsyan, con dos penales, mientras que Brayan Gil registra tres, ubicándose en la quinta posición general pese a tener los mismos goles en jugada.

Aun así, la temporada del atacante salvadoreño ha sido más que positiva. Su impacto en el ataque, su crecimiento futbolístico y sus actuaciones clave lo mantienen en la discusión entre los mejores delanteros del campeonato ruso, en un entorno competitivo y plagado de talento internacional.

Yamil Bukele recibe noticia con la que iniciaría de la mejor manera su gestión en la Fesfut

ver también

Yamil Bukele recibe noticia con la que iniciaría de la mejor manera su gestión en la Fesfut

Brayan Gil tendrá una última oportunidad para ensanchar su marca goleadora en el próximo duelo ante el Krylya Sovetov, un partido que podría permitirle acercarse al líder —o incluso igualarlo— si mantiene su ritmo anotador. La pregunta ahora es clara: ¿dará alcance al máximo goleador del torneo? El cierre promete emociones fuertes.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Estuvo al mando de El Salvador y ahora consigue un logro que pone en alerta al Bolillo Gómez
El Salvador

Estuvo al mando de El Salvador y ahora consigue un logro que pone en alerta al Bolillo Gómez

Harold Osorio revela la noticia que cambia su carrera en Estados Unidos
El Salvador

Harold Osorio revela la noticia que cambia su carrera en Estados Unidos

Del barrio al futbol profesional: La historia de la nueva promesa de la Selección de El Salvador
El Salvador

Del barrio al futbol profesional: La historia de la nueva promesa de la Selección de El Salvador

¿Quién es y cómo juega Charles Forstner, la joya que debuta en LDA?
Liga Deportiva Alajuelense

¿Quién es y cómo juega Charles Forstner, la joya que debuta en LDA?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo