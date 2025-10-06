Es tendencia:
Golpeado: el revés que sufrió Keylor Navas antes de enfrentar a Honduras y toda Costa Rica en alerta

Keylor Navas es uno de los grandes jugadores que fue incluido en en la convocatoria de Costa Rica para enfrentar a Honduras.

Keylor Navas tiene que darle vuelta a su situación con Costa Rica.
Costa Rica se juega gran parte de su boleto a la Copa del Mundo 2026 en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Una derrota ante Honduras podría sentenciar su camino por lo que es vital sumar puntos.

Piojo Herrera tuvo que meter experiencia en su convocatoria, pero uno de ellos viene golpeado. Se trata del arquero tico Keylor Navas.

Keylor Navas llega golpeado para enfrentar a Honduras

El guardameta no vive su mejor presente en los Pumas de México y en las últimas horas sufrió un duro revés ante Chivas, pero lo preocupante no solo es la derrota.

Los felinos cayeron 1-2 en casa y Efraín Juárez está en la cuerda floja. Ahora Navas atiende la convocatoria de Costa Rica para enfrentar a Honduras, pero viene muy golpeado.

Peor aún cuando encontramos que Pumas solo suma 13 puntos y se encuentran en la décima posición de la tabla de posiciones de la Liga MX.

Con datos de ESPN Centraomérica, se indica que Navas ha recibido 10 goles en los últimos cuatro partidos un dato que es muy poco visto en el arquero.

Estos números ponen en alerta a Costa Rica y dan una esperanza a Honduras para el partido de este jueves 09 de octubre en el estadio Morazán.

