“No es para equipo grande”: piden que salga de Olimpia tras jugar mal contra Alajuelense y Concacaf sorprende

Olimpia estuvo a nada de sacar una victoria en suelo tico ante Alajuelense, pero un gol sobre el final evitó todo.

Por Juan Cruz Russo

Olimpia empató 1-1 en la ida de semifinales contra Alajuelense.
Olimpia empató 1-1 en la ida de semifinales contra Alajuelense.

Olimpia tiene un claro objetivo en este 2025, quedar campeón de la Copa Centroamericana, esto debido que desde 2022 no ha ganado nada de forma internacional.

Están en semifinales ante Alajuelense, en la ida empataron 1-1 y la serie quedó abierta para que se defina en Tegucigalpa este jueves que viene.

Todo Alajuelense consternado con lo que dijo Eduardo Espinel y el dardo de Olimpia que más duele a Costa Rica

Todo Alajuelense consternado con lo que dijo Eduardo Espinel y el dardo de Olimpia que más duele a Costa Rica

Kike Lanza, uno de los periodistas que más de cerca sigue al Olimpia, analizó el empate: “Olimpia saca resultado favorable para la vuelta en Tegucigalpa. Olimpia es el único equipo hondureño que de visita se para bien ante sus rivales. Se llama categoría”.

No obstante lanzó una crítica que nadie esperaba y menos para un jugador que lo ha venido haciendo bien en el semestre.

Para el periodista, Elison Rivas se equivocó en el gol que marcó Antony Hernández y pide su salida del club, ya que considera que no es de la categoría de un equipo grande.

“(Elison) Rivas no es jugador para Olimpia”, fue su primer riflazo. Para muchos la cosa no va el lateral, quien le ha quitado el puesto a Carlos Sánchez.

Tweet placeholder

“Rivas no es jugador para equipo grande. Lo intentó Montiel, pero lo de Rivas, solo lo queda viendo”, fue lo que dijo.

¿Concacaf vio otra cosa o el periodista estaba equivocado?

Tras el 1-1 de la ida, Concacaf, como de costumbre da el premio al mejor jugador del partido y este fue, sorpresivamente para muchos, para Elison Rivas.

Desde Olimpia envían un mensaje que enfurece a Alajuelense y que sorprende a Saprissa

Desde Olimpia envían un mensaje que enfurece a Alajuelense y que sorprende a Saprissa

“¡Elison Rivas es el Jugador del Partido!”, fue la publicación de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe.

Tweet placeholder

