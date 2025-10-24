Puso la firma: Alajuelense se adelanta al mercado de fichajes con el movimiento sorpresa que celebra Machillo Ramírez

Los fanáticos de Liga Deportiva Alajuelense saben perfectamente que, si su equipo sigue con vida en la serie de semifinales de la Copa Centroamericana 2025 ante Olimpia de Honduras, esto en gran parte se debe a la actuación de Anthony Hernández.

El veloz extremo de 24 años fue el héroe del partido de ida en el Morera Soto: ingresó con el marcador 1-0 en contra y, en apenas 30 minutos anotó un golazo desde fuera del área para igualar el marcador y fue el jugador con más regates completados (6), además del segundo con más duelos ganados (7).

Anthony Hernández pone la firma y se queda en Alajuela

Mientras “Pikachu” sigue intentando ganarse la confianza de Óscar “Machillo” Ramírez para ser titular, la dirigencia rojinegra se movió en silencio y dio un paso clave pensando a futuro: la renovación de su contrato hasta diciembre de 2028, según informó Tigo Sports este viernes 24 de octubre.

El acuerdo extiende el vínculo entre el nacido en Chacarita, Puntarenas, y la Liga mucho más allá del acuerdo original, que vencía a mediados de 2026. De esta forma, el León se asegura la continuidad de un futbolista con enorme proyección, que incluso está en el radar del Miguel “Piojo” Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica.

¿Futuro mundialista?

Anthony Hernández fue parte de la primera convocatoria del Piojo para la fase final de eliminatorias Concacafrumbo al Mundial 2026, aunque no llegó a sumar minutos.

Si mantiene el nivel mostrado en la Liga, el nombre del ex Puntarenas podría aparecer en una hipotética lista final de la Tricolor rumbo a Norteamérica, sobre todo teniendo en consideración que ya cuenta con experiencia mundialista: formó parte del plantel que disputó el Mundial de Qatar 2022.

Por ahora, el extremo de 24 años mantiene los pies sobre la tierra: su meta inmediata es ayudar al León a alcanzar el tricampeonato de la Copa Centroamericana y romper la persistente sequía de títulos nacionales para obtener la estrella 31 en el Torneo Apertura 2025, objetivo que obsesiona tanto a los jugadores como a la afición manuda.