No es Jeaustin Campos: señalan al verdadero culpable de la eliminación de Real España y piden a Buba López que se vaya

Real España vivió una noche para el olvido en Guatemala cuando cayó en los penales contra Xelajú. Lo que más duele en La Máquina no es la caída, si no la forma en cómo fue eliminado.

Tras el juego comenzaron a salir los culpables, claro que Jeaustin Campos y Hugo Viegas se llevan su grado de culpabilidad, pero esta es toda de los jugadores, porque se dejaron empatar en el último minuto y luego en la tanda fallaron cuatro penales.

¿Quién es el máximo culpable de la derrota de Real España?

La prensa hondureña ha comenzado a señalar a Bryan Moya, el delantero que entró de cambios al 67′ y no pudo aportar lo que siempre da a Real España. Incluso le dan su responsabilidad en el gol que generó el empate de Xelajú.

Además, lo responsabilizan de la jugada que pudo darle el triunfo a La Máquina en el tiempo extra.

No todo queda en eso, también le dan su cuota en el penal que terminó de eliminar a los aurinegros de la Copa Centroamericana, con esto acabó la ilusión de llegar a la final.

No fue la mejor noche para Bryan Moya, el delantero que ha sido uno de los más regulares, terminó siendo el más señalado.

Piden a Buba López que se vaya del Real España

Luis Aurelio López fue la gran figura de La Máquina, sostuvo al equipo cuando lo necesitó y en la tanda de penales atajó dos, pero nada de esto fue suficiente por sus compañeros no lo acompañaron.

La afición y parte de la prensa le pide que se vaya de Real España, un equipo que no merece tener su talento y que no lo acompaña.

En toda la Copa Centroamericana, el arquero fue una figura importante para que los aurinegros avanzaran de ronda.

