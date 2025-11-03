El grande de Centroamérica que se postula para sacar a Buba López de Real España: necesitan portero

Luis Aurelio López ha recordado a toda Centroamérica por qué es uno de los mejores arqueros del área.

La Copa Centroamericana 2025 lo vio ser el hombre más importante de Real España, los llevó hasta semifinales porque sus compañeros tuvieron una noche nefesta en la tanda de penales que los dejó eliminados ante Xelajú.

Desde Guatemala solo han salido elogios para el gran Buba, al cual postularon para un grande del país chapín.

¿Qué grande de Centroamérica necesita portero y Buba López es opción?

La gran actuación de Buba López ante Xelajú levantó la atención, pero no solo por es partido, también en la serie contra Plaza Amador el arquero mostró su mejor versión.

Es por eso que la cuenta Superliga GT lo ha postulado para que sea fichaje del Comunicaciones, un club del cual aseguran necesita un arquero de garantías.

“Me gustaría verlo en Guatemala. En el futbol de Centroamérica hay nivel, y para mí uno de los jugadores que siempre he querido ver en la liga guatemalteca es al Buba López, portero hondureño con gran trayectoria”, escribieron desde la cuenta que tiene casi 44 mil seguidores.

“Los que vieron la serie del Real España y Xela se dieron cuenta de sus cualidades. Creo que para la situación actual de Comunicaciones este portero podría encajar y aportar bastante desde los tres palos”, finalizaron.

Ese mensaje debe poner en alerta a Real España, ya que pueden venir por el arquero de 32 años. López 329 partidos donde ha acumulado casi 100 vallas invictas.

Eso sí, López tiene contrato con La Máquina y el equipo que venga por sus servicios debe pagar la cláusula y ofrecer un proyecto mejor que el de Real España.

