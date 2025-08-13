La gran decisión que Jeaustin Campos debe tomar ante Municipal y que tiene en vilo a Real España

¡Día con aroma de partido grande! Real España visita a Municipal con la obligación de sumar si quiere seguir vivo en la Copa Centroamericana.

La ´Máquina´ dirigida por Jeaustin Campos perdió en el debut copero 4-2 ante Herediano y ahora tiene prohibido perder en Guatemala.

La gran decisión de Campos que puede cambiarlo todo

Para eso, el estratega costarricense deberá tomar una decisión trascendental y escoger: ¿Quién será el arquero ante los ´Rojos?

Y es que Luis López, habitual cancerbero del ´Aurinegro´ salió lesionado en el partido ante Herediano cuando le anotaron el 2-0.

Fue debido a eso que su lugar fue ocupado por Onan Rodríguez que luego haría un terrible “blooper” junto a Wesly Decas que sentenció el encuentro.

La lesión de ´Buba´ se ha extendido y ha sido Rodríguez quién fue titular en las victorias ante Marathón y Choloma por el Apertura 2025.

Sin embargo, para la visita de este miércoles que es de vida o muerte Buba López viajó con el plantel.

El tema con López es que ha dejado muchas dudas en sus últimas presentaciones, incluyendo la final de ida del Clausura 2025 ante Olimpia de mayo donde tuvo un grosero error que sentenció a su equipo al subcampeonato.

Luis López u Onan Rodríguez, esa es la gran decisión de Jeaustin Campos.

Es así como Campos Madriz deberá escoger entre mantener al joven arquero de los últimos dos partidos o alinear al experimentado pero criticado portero.

Cabe destacar que ´Buba´ ya sabe lo que es una noche épica en Copa ya que en 2022 fue figura y MVP ante Herediano.

Es debido a ese antecedente que, tal vez, Campos se decida por alinear al arquero titular de la última década en el Aurinegro.

Real España enfrenta a Municipal este miércoles a las 8:00 pm en El Trébol y el partido será transmitido por el servicio de streaming de Disney+

La histórica noche de Buba López en Liga Concacaf

