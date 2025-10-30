“Renuncie, Jeaustin Campos”: el técnico recibe el mensaje que impacta a Honduras mientras en Saprissa muchos piden su regreso

Real España ha consumado un fracaso en la Copa Centroamericana 2025, esto debido a la forma en cómo fue eliminado por el Xelajú de Guatemala.

Primero se dejó empatar en el último minuto y luego en la tanda penales, sus jugadores fallaron en cuatro ocasiones, solo Buba López hizo su trabajo.

Eso tiene muy indignada a la afición de Real España que se ha comenzado a cansar deJeaustin Campos, técnico tico que los ha puesto a competir, pero que no ha ganado nada todavía.

A pesar de no estar en el banquillo por un castigo de Concacaf, Campos ha recibido un duro mensaje de un ex presidente de Real España.

Piden la renuncia de Jeaustin Campos tras el fracaso en la Copa Centroamericana

Fuad Abufele fue el encargado de tirar con todo, no solo contra Campos si no contra todo el Real España, que no pudo pasar de semifinales.

“Qué barbaridad , que mediocridad , todo lo bueno que hicimos , lo acaba de tirar al Río Motagua (Guatemala) los jugadores de Real España, renuncie JeaustiN Campos ya que Elias Burbara no lo echara, pone a Mauro Reyes a que maneje el equipo , lo hará mejor, y no te meterá el bus”, disparó Abufele.

Estas palabras llegan en medio de los rumores de un regreso de Jeaustin Campos a Saprissa, desde la afición Morada desean que el DT regrese para volver a tener años de gloria.

Por ahora y según lo que ha podido saber Fútbol Centroamérica consultando a sus fuentes, es que Campos no se moverá del puesto al menos hasta que finalice el Apertura 2025 de la Liga Nacional.

En Real España quieren finalizar el torneo con el tico para después tomar decisiones, por lo que Saprissa debe estar atento si quiere su retorno en algún momento.