“No aparece”: Dereck Moncada recibe su primer problema luego de firmar por su nuevo equipo en Colombia

Dereck Moncada arribó el pasado domingo 11 de enero a Colombia para lo que podría considerarse como el primer gran salto de su carrera. Si bien se entrena desde entonces con el plantel, su debut oficial deberá esperar algunos días más.

Moncada llegó al Internacional de Bogotá después de ser campeón con Olimpia de la Liga de Honduras. Para la última temporada, disputó un total de 27 juegos, dentro de los que logró convertir seis goles. Fue la cifra que valió para su egreso.

Cabe destacar que, en primer término, fue Necaxa de México el equipo que se hizo con los servicios del hondureño. Luego de firmar su contrato, decidieron cederlo al conjunto bogotano para que participe del Torneo Apertura 2025.

ver también De lo peor de Centroamérica: Honduras recibe la notificación que lo pone de rodillas ante Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá

Dereck Moncada quedó fuera de convocatoria en Colombia

Dereck Moncada deberá esperar un tiempo más para debutar como jugador del Inter de Bogotá, aunque se estima que no mucho. Cuando la dirigencia envió la convocatoria oficial para la primera jornada, su nombre no apareció escrito.

Moncada “no aparece” en la lista de convocados para enfrentarse al América de Cali, según informó Deportes TVC en una reciente nota, por lo reciente de su arribo. Esto habría derivado en una falta de la documentación necesaria.

ver también Marathón se olvida de la final perdida con Olimpia y ficha al jugador que Jeaustin Campos echó de Real España

El extremo derecho de 18 años podría hacer su estreno en el Internacional por la fecha dos del campeonato. En ese caso, el encuentro será con Cúcuta Deportivo en el Estadio Metropolitano de Techo. La Primera División de Colombia espera.

Publicidad