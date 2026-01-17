Marathón se olvida de la final perdida con Olimpia y ficha al jugador que Jeaustin Campos echó de Real España

Marathón intenta levantarse del duro golpe recibido en la final ante Olimpia. El empate en 2-2 inicial le dio esperanzas que el 0-1 secundario acabó. Necesitan cambiar de página urgentemente y enfocarse en todo lo que se les avecina.

Para dar inicio a una nueva temporada de la Liga Nacional del Fútbol Profesional de Honduras, este equipo hará algunas modificaciones. Si bien el director técnico Pablo Lavallén quiere mantener las bases, busca algunas incorporaciones rápidas.

Una de ellas ya llegó, justo para reforzar a una de las zonas más importantes del Verdolaga. Se trata de Brayan Moya, quien arribó con el objetivo de aportar su cuota goleadora junto con la experiencia necesaria para que sean protagonistas.

Brayan Moya es nuevo futbolista de Marathón para toda la temporada 2026

Brayan Moya se convierte en el tercer refuerzo confirmado del Marathón, luego de las llegadas de Carlos Pérez y Maylor Núñez. La junta directiva del club sigue con movimientos decididos en el mercado de pases para fortalecer la plantilla.

Moya firmó contrato por un año, después de alcanzar un acuerdo económico con la dirigencia verdolaga. El entendimiento entre partes hizo que la negociación se cierre sin mayores contratiempos. La presencia del atacante está asegurada.

Este delantero se suma a un potente frente ofensivo que integrará junto a Rubilio Castillo y Nicolás Messiniti. Este tridente genera expectativas altísimas para todos los aficionados, quienes depositan nuevamente su confianza en Pablo Lavallén.

Los problemas de Brayan Moya con Jeaustin Campos en Real España

Brayan Moya llega de Real España, donde rescindió contrato en noviembre del 2025 por incumplimientos disciplinarios reiterados. Jeaustin Campos creyó que era lo mejor. En esa temporada, el delantero participó de 20 encuentros oficiales en los que logró convertir un total de seis goles. Fueron 984 minutos en cancha.